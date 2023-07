À quoi va ressembler Threads, la nouvelle application du groupe Meta qui vient concurrencer Twitter

"Threads est le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout" : voilà la description de l'application Threads, développée par le groupe Meta depuis le mois de janvier. Elle devrait proposer un fil de discussion entre les internautes, très similaire à celui de Twitter, qu'elle viendrait donc directement concurrencer. Le groupe en a dévoilé les premières images sur l'App Store, la boutique d'Apple.

À quoi va-t-elle ressembler ? Quels liens avec Instagram ? Combien de serveurs pour la gérer ? On en sait plus sur cette application lancée officiellement ce jeudi 6 juillet.

Un fil de discussion lié à Instagram

Comment va fonctionner Threads ? Il s'agit d'un lieu "où les communautés se rassemblent pour discuter de tout, qu'il s'agisse des sujets qui vous intéressent ou des tendances de demain", précise Meta. Et les premières captures d'écran de l'application en disent un peu plus. On pourra poster des messages sur des fils de discussion, comme on le ferait sur Twitter, avec la possibilité de commenter, partager ou aimer, mais aussi de faire des "threads". Les messages seront - au maximum- de 500 caractères, soit plus que les 280 proposés par Twitter (mais plus si on est abonné). Il devrait également être possible de poster des messages en "public" ou en "privé", seulement accessibles aux personnes qui nous suivent.

Le groupe Meta a dévoilé les premières images de son application Threads. - Capture d'écran

Threads est présentée comme "l'application d'Instagram pour les conversations via du texte". Concrètement, les utilisateurs pourront donc, selon les premières explications du groupe, se connecter sur Threads avec les personnes que l'on suit sur Instagram qui appartient aussi à Meta). L'objectif ? Suivre ses "créateurs favoris et ceux qui aiment la même chose ou pour construire votre propre base afin de partager vos idées, opinions et créativité avec le monde entier", explique le groupe Meta.

Une application en noir et blanc

Cette fois, pas de bleu comme Facebook, ou violet et orange comme Instagram, mais du noir et du blanc. Sur les premières images dévoilées, le groupe présente le logo en noir et blanc, et le fil de discussions, en blanc et sur fond noir. L'application, gratuite, est déjà disponible en précommande sur l'App Store, la boutique d'Apple. Ce sera la quatrième application du groupe Meta, après Facebook, Instagram et Whatsapp.

Quelle concurrence pour Twitter ?

"Nous croyons qu'il y a une opportunité pour un espace à part où les créateurs de contenu et les personnalités publiques peuvent partager des publications sur les sujets qui les intéressent", affirmait Meta au mois de mars . Cette nouvelle application, dont le lancement a été avancé, va donc bien concurrencer Twitter, réseau social fragilisé depuis son rachat par Elon Musk. Ces derniers jours encore, Twitter a de nouveau suscité de fortes réactions en choisissant de restreindre la lecture des tweets , à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les autres, agaçant un peu plus les internautes, pour qui cette nouvelle application pourrait devenir une alternative à l'oiseau bleu.

Et pour se démarquer de son concurrent et assurer plus de fiabilité à ses futurs internautes, Meta mise sur un réseau reposant sur plusieurs serveurs indépendants. Il ne serait donc pas contrôlé par une seule entité, mais géré sur plusieurs serveurs, appartenant à plusieurs personnes ou organisations.