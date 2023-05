À quoi vont ressembler "Les Flammes", la première cérémonie de remise de prix dédiée au rap

C’est un reproche régulièrement fait aux Victoires de la Musique, qui célèbrent chaque année en France la création musicale de l’année écoulée : depuis la disparition des catégories par genres musicaux, le rap et les musiques urbaines sont peu représentées – en tout cas bien moins représentées que ce qu’elles pèsent aujourd’hui dans le marché de la musique.

Le 11 mai, une nouvelle cérémonie va essayer de combler ce manque : Les Flammes, qui se présente comme la "cérémonie des cultures populaires", c’est-à-dire "issues des quartiers populaires et la créativité de celles et ceux qui les font grandir", expliquent les organisateurs de la cérémonie. "Jadis minimisées, [ces cultures] transparaissent aujourd'hui dans le langage, les codes et références de générations qui s'en réclament et intègrent le grand public", ajoutent-ils.

Derrière cette cérémonie, on trouve deux médias en ligne spécialisés dans ces cultures urbaines, Yard et Booska-P, qui se sont associés à une agence de communication, Smile, et une plateforme de streaming, Spotify, pour organiser la soirée du 11 mai au théâtre du Châtelet, animée par l’humoriste et comédienne Fadily Camara.

Une cérémonie de trois heures "avec des surprises"

Pour l'heure, les organisateurs n'ont pas dévoilé le format exact de la cérémonie, mais assurent qu'on y retrouvera au moins des prestations en live sur la scène du Châtelet, avec une liste de participants paritaire : autant d'hommes que de femmes viendront chanter.

Pour le reste, les codes globaux des cérémonies de remises de prix devraient se retrouver dans cette soirée dont la durée est estimée à trois heures, mais "il y aura des surprises", nous a-t-on assuré, pour faire une cérémonie qui corresponde aux codes de ces "cultures populaires".

Le public et un jury votent

Si l’on ne connaît pas exactement le déroulé de la cérémonie, celle-ci se distingue notamment par son mode de vote : contrairement aux Victoires de la Musique (mais aussi aux Oscars ou aux Grammy Awards outre-Atlantique) qui désignent les lauréats de la profession à l’exception d’un prix du public, le processus de vote est plus large : dans une première phase, ce sont des journalistes spécialisés qui ont choisi les nommés parmi les soumissions des labels et maisons de disques.

Ensuite, le vote final est réparti à moitié-moitié entre le public et un jury. Avec une différence notable : les votants, qu’ils soient dans le public ou le jury, ne choisissent pas un favori, mais un top 3 pour chaque catégorie, "pour que même des artistes unanimement reconnus mais moins populaires bénéficient de l’impact des grosses bases de fans qui doivent voter pour trois noms et pas seulement pour leur champion", explique-t-on sur le site de la cérémonie.

Quant au jury, il est composé de représentants de chaque secteur du monde de la musique, à parts égales, et les votants, dont l'anonymat est garanti, sont renouvelés chaque année – pour éviter les risques d'inertie des académies de votants qui sont toujours les mêmes.

Au-delà de ces règles du jeu qui semblent être une réponse à tous les reproches faits aux cérémonies françaises de ces dernières années (la présence du public dans toutes les catégories contrairement aux Victoires de la musique, le vote par "top 3" face aux NRJ Music Awards, le renouvellement annuel comme pied de nez aux César), les catégories sont elles aussi très différentes.

Des catégories renouvelées comme le "featuring de l'année"

A côté des classiques catégories "Album de l’année" (qui rappelle que l’on est sur une cérémonie privée car elle est renommée "Flamme Spotify de l’Album de l’année"), "morceau de l’année" ou "artiste masculin/féminin de l’année", on trouve des catégories plus spécifiques, comme celle de "L’album nouvelle pop de l’année", du "featuring de l’année", de la "cover d’album de l’année" ou même de la "stratégie de lancement de l’année". Les influences musicales sont elles aussi mises en avant à travers des catégories "Morceau afro ou d’inspiration afro" et "Morceau caribéen ou d’inspiration caribéenne".

Aya Nakamura, Tiakola et Disiz parmi les nommés

Résultat : on est très loin des nominations d’artistes que l’on retrouve dans les cérémonies habituelles. Aya Nakamura, Lala &Ce et Ronisia sont nommées en artistes féminines de l’année, et Dinos, Gazo et Tiakola comme artistes masculins – à noter, Tiakola était nommé parmi les révélations des Victoires de la musique cette année. Les nommés et nommées dans les catégories révélation sont Mademoiselle Lou, Maureen et Ronisia chez les femmes, et Kerchak, So La Lune et Werenoi côté hommes. On retrouve toutefois quelques noms plus connu du public "mainstream", comme Disiz ou Stromae, nommés dans la catégorie Nouvelle Pop.

Reste à savoir quelle sera l’audience de cette cérémonie, qui sera diffusée en direct en streaming sur Internet mais également en différé, en deuxième partie de soirée sur W9. Lors de la phase de vote, les organisateurs disent avoir recueilli les votes de 134 073 personnes qui ont voté en ligne sur les 13 catégories qui leur étaient ouvertes (le "morceau de l’année" n’étant ouvert qu’au public, et les catégories "artiste masculin" et "féminine", "meilleur compositeur" et "meilleur concert" réservées au jury).