À Saint-Denis, une cheffe étoilée derrière les fourneaux du resto U

"On ne va pas mentir, si on vient, c'est d'abord parce que c'est pas cher", lâchent Amine et Sofiane, après avoir déposé leurs plateaux à la sortie du restaurant universitaire de l'université Paris 8 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Parce que dans l'assiette "c'est mangeable", rigole le premier. "J'irais pas dire que c'est délicieux", poursuit le second, "c'est bon pour la santé, c'est équilibré mais pour le goût... vraiment pas top. Après, c'est pas cher, donc bon, on peut pas non plus tout avoir". Le défi de Julia Sedefdjian, c'est de prouver que si.

Des épices à la place de la truffe et du caviar

La plus jeune cheffe étoilée de France, à la tête du restaurant Baieta dans le 5e arrondissement de Paris, a répondu positivement à la proposition du Crous de Créteil, et va donc relever le défi mardi au resto U. "La restauration universitaire, pour beaucoup, reste synonyme de cuisine de masse. Or le fait-maison est prépondérant dans les restos U", explique le Crous dans son communiqué. Mais il peine à convaincre les étudiants, encore nombreux à préférer manger ailleurs, quitte à payer plus cher. Ils sont mille seulement à déjeuner chaque jour dans celui de Saint-Denis, pour plus de 22.000 inscrits.

Publicité

"Je ne vais pas proposer du caviar ni de la truffe, évidemment", explique Julia Sedefdjian, qui a dû utiliser les budgets habituels du resto U : le prix de revient de son menu s'élève à 1,96 euros (contre 1,70 en moyenne pour un repas classique). "Mais l'idée c'est de travailler avec les épices, pour donner du goût et de la couleur". Sur le plateau des étudiants ce mardi midi on retrouvera donc les plats suivants : houmous, salade de lentilles et coriandre ou salade de carotte et d'oranges, curry de patates douces ou poisson avec du riz au curcuma. Et en dessert, tiramisu ou gros chou à la vanille. De quoi se lécher les babines. Au moins une fois.

La précarité alimentaire en toile de fond

Derrière cette opération ponctuelle, la cheffe veut mettre l'accent sur la précarité alimentaire des étudiants. "C'est aussi l'un des combats que je mène avec d'autres associations. Moi aussi, quand je suis arrivée à Paris, je devais faire les fonds de placards à la fin du mois, et aujourd'hui, parmi les jeunes qui travaillent dans mon restaurant, je vois bien que certains ne mangent pas à leur faim".

Alors qu'aujourd'hui, un quart des bénéficiaires des banques alimentaires a moins de 25 ans, c'est aussi un souci des Crous, où les repas à 1 euro ont été généralisés pour les boursiers et les étudiants en situation précaire. À l'issue du déjeuner, les fiches techniques des six plats concoctés par Julia Sedefdjian seront partagées à tous les restaurants universitaires de France. Pour tenter de faire mieux, un peu plus longtemps qu'une journée.