À Toulouse, des scientifiques mettent au point un silicone plus vertueux pour la santé et l’environnement

Ils sont partout ! En cuisine avec la généralisation des moules à gâteaux souples, dans la salle de bain avec les joints étanches, sur nos vêtements et dans nos articles de sports mais aussi dans nombre de peintures ou de cosmétiques et dans de très nombreux dispositifs médicaux comme les sondes ou les implants mammaires.

Les silicones sont aujourd'hui produits en masse dans le monde (7 millions de tonnes en 2020, 11 prévues en 2030) parce que leurs propriétés surpassent celles du caoutchouc. Élastiques, résistants à la chaleur, aux détergents, ils ont pourtant un défaut majeur : leur fabrication produit un déchet toxique qu'il faut ensuite éliminer avant la mise sur le marché.

Un produit d'exception mais parfois toxique

Inventé en 1938, le silicone est fabriqué à partir de silicium. Dans des réacteurs chimiques, on fait réagir cette matière première avec des catalyseurs afin d'obtenir des chaines carbonées de polymères aux propriétés diverses. Défaut majeur des silicones : leur synthèse génère des oligo siloxanes cycliques, de petites molécules toxiques pour l'environnement. "Ce sont comme de petits anneaux qui se forment lors de la synthèse. Ces oligomères cycliques sont des perturbateurs endocriniens et franchissent très facilement la barrière cutanée" précise José-Antoine Baceiredo, directeur de recherche honoraire au CNRS.

Au nom de cette dangerosité, ces composés sont restreints depuis quelques années par REACH, le règlement européen sur les produits chimiques. Dans certaines formulations, le taux doit être inférieur à 0,1%. Quand on sait que le procédé de fabrication va générer jusqu'à 15% de ces sous-produits toxiques, on imagine l'intérêt de trouver une autre voie de synthèse. Car la purification pour diminuer drastiquement les sous-produits nécessite une deuxième étape longue et coûteuse. C'est précisément là que se situe l'innovation des chercheurs du Laboratoire hétérochimie fondamentale et appliquée ( CNRS/ Université de Toulouse Paul Sabatier). Ils sont les premiers au monde à parvenir à ce tour de force.

Un procédé révolutionnaire

Au terme d'un projet post-doctoral de 3 ans, financé par l'Agence Nationale pour la Recherche en partenariat avec l'entreprise Elkem Silicones , Limia Shi est parvenu à mettre au point une nouvelle façon de produire le silicone, laquelle est aujourd'hui publiée dans la revue Science . Ce procédé unique au monde de fabrication du silicone sans cycliques est désormais protégé par trois brevets.

De façon schématique, il faut imaginer dans la méthode "traditionnelle" de fabrication d'un silicone, un accident de rétro-polymérisation, lequel casse la chaine des polymères et génèrent alors un déchet toxique. Avec le procédé du laboratoire toulousain, "un catalyseur évite la rétro-polymérisation et la chaîne ne fait que croitre. On ne génère pas d'impuretés" détaille José-Antoine Baceiredo.

Cela pourrait sembler une simple histoire de tambouille chimique. C'est en réalité une découverte qui pourrait changer la donne durablement. Car si des alertes ont été lancées pour se méfier des produits en silicone qui s'abîment au cours du temps, c'est en raison de leur impact néfaste pour la santé et l'environnement. C'est le cas des moules à gâteaux souples bas de gamme qui s'abîment, des revêtements plastiques qui se mettent à coller au doigt. Il est alors impératif de s'en débarrasser. Jusqu'à ce que que les industriels modifient leur méthode de fabrication.

Cela pourrait être rapide. Quelques années, d'autant que le savoir-faire d'Elkem dans les silicones ne date pas d'hier, tout comme la coopération avec le CNRS. La publication de ce résultat de recherche fondamentale met à disposition des industriels la nouvelle recette. Les revenus issus des brevets iront en partie à l'organisme public de recherche.