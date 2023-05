À une semaine de l'Eurovision, la candidate de la France en troisième place chez les bookmakers

C'est un classique à l'approche du début du concours Eurovision de la chanson, qui se déroulera de mardi à samedi prochain, avec la très scrutée finale samedi soir : scruter les paris des bookmakers pour essayer de prévoir les résultats. Les sites étrangers permettant de parier sur à peu près tout et n'importe quoi, beaucoup permettent de parier sur les résultats du célèbre concours de la chanson, du costume à paillettes et des envolées vocales.

Et selon les parieurs, depuis jeudi, la candidate de la France, la Québecoise La Zarra, s'est hissée en troisième place du classement. C'est sa meilleure position depuis l'annonce de son nom puis la révélation de la chanson – mais la candidate, qui interprètera "Évidemment" sur la scène de la M&S Bank Arena de Liverpool samedi prochain, n'a jamais été en deçà de la 11e place chez les parieurs et parieuses. Depuis le 16 mars, elle a lentement mais sûrement gravi les échelons pour se hisser à cette 3e place selon le site Eurovision World , qui agrège les cotes des chansons.

La Suède et la Finlande loin devant parmi les favoris

Selon les sites de paris, sa chanson enregistre des cotes entre 8/1 et 11/1... les défections de La Zarra lors de plusieurs dates de la tournée de promotion européenne "pour raisons personnelles" ne semblent donc pas avoir entaché la réputation de la chanteuse et de son titre.

Mais les deux chansons favorites des parieurs sont loin devant : la chanson finlandaise, l'endiablée "Cha Cha Cha" de Käärijä, et la suédoise, "Tattoo" de Loreen, déjà lauréate du concours en 2012, sont les grandes favorites. Résultat : la Suède est annoncée avec des chances de victoire de 39%, la Finlande de 23%, et la France... de 8%. Derrière la France, le quintet de tête est complété par l'Ukraine et l'Espagne.

Tout peut bouger pendant la dernière semaine

Mais ces pronostics sont un instantané et la semaine qui arrive peut à nouveau tout faire basculer, car pour ceux et celles qui scrutent le concours, c'est celle des répétitions puis des demi-finales. Chaque prestation va être décortiquée, évaluée, et certaines surprises peuvent se révéler à mesure que l'on découvre la présence sur scène d'un artiste ou la scénographie qui accompagne telle ou telle chanson. Les quelques images qui ont filtré des répétitions françaises montrent La Zarra perchée au sommet d'une immense robe qui semble se transformer en cylindre réfléchissant les projecteurs.

En une semaine, les paris peuvent donc se trouver confortés ou démentis – en 2019, Bilal Hassani qui était parmi les favoris des bookmakers avait dû se contenter d'une 16e place. Les demi-finales sont toujours pour la France un passage compliqué : le pays faisant partie des fondateurs et plus gros financeurs de l'Eurovision, il échappe à cette étape. C'est à la fois une aubaine puisque la France file directement en finale, et un mauvais point, car les candidats français ne sont pas "challengés" une première fois.

D'autres prédictions favorables pour l'Italie et le Royaume-Uni ?

D'autres ont essayé de prédire les résultats autrement, avec des critères plus ou moins objectifs : la plateforme Spotify s'est notamment basée sur les écoutes pour prévoir la popularité des uns et des autres, et il en ressort que c'est la Suédoise Loreen qui est en tête, suivie par l'Italie avec Marco Mengoni et la Norvège avec Alessandra. La France et La Zarra n'arrivent que 8e.

Comme l'an dernier, un autre site de paris, MyBettingSites, a fait jouer une IA pour croiser les données de toutes les précédentes éditions de l'Eurovision et tenter de déterminer qui a le meilleur profil pour briller. Il fait ressortir la candidate anglaise, Mae Muller, avec "I Wrote a song", comme meilleure gagnante potentielle.