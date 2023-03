À Vierzon, un premier centre de santé ouvre pour les patients sans médecin traitant

Le téléphone sonne en permanence et la secrétaire médicale, Valérie, essaie par tous les moyens de trouver un créneau pour tous les patients. "Ça ne s’arrête pas, je n’avais jamais vu ça", explique-t-elle. "On fait en sorte de trouver un rendez-vous pour satisfaire les habitants en détresse." Cette ancienne employée de l’hôpital raconte même que certains patients pleurent quand ils apprennent qu’ils vont enfin avoir un médecin traitant.

Brigitte, 72 ans, n’avait plus de médecin depuis plus d’un an. "Il n’y a plus rien ici", déplore-t-elle. "On est comme des bêtes noires, on est obligés de faire des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin disponible, c’est incompréhensible." Dans ce nouveau centre de santé, elle n’a attendu que trois petits jours pour décrocher un rendez-vous. "En plus, c’est le jour de mon anniversaire, je suis très contente et surtout rassurée d’avoir un médecin qui va me suivre."

Quatre médecins se relaient dans le centre

Accolé à l’hôpital de Vierzon, ce centre de santé a ouvert ses portes le 1er mars dernier. Il a déjà reçu 300 patients sans médecin traitant et s’attend à un afflux de malades dans les prochaines semaines. "En 20 ans, on a bien vu les médecins partir à la retraite sans être remplacés", assure Jonas Agbodjan, chef du pôle de médecine de l'hôpital de Vierzon et responsable médical du centre de santé. "On sait qu’il y a 4.500 patients sur le bassin vierzonnais qui sont sans médecin traitant."

Pour ouvrir ce centre de santé, quatre médecins ont été recrutés sur… 300 candidatures. Parmi les quatre élus, trois médecins étrangers dont les diplômes sont en cours de validation. Des médecins par ailleurs placés sous la responsabilité de médecins seniors. Tous ces professionnels de santé sont salariés de l’hôpital.

Quand l’hôpital se substitue à la médecine de ville

"On matérialise le fait que l’hôpital se substitue, par la carence de la médecine de ville, à faire le travail des médecins généralistes", constate Francisco Moreno, directeur de l'hôpital de Vierzon. "Les forces en présence des généralistes ne permettent plus de prendre en charge tous les patients, soit parce qu’ils ne sont plus assez nombreux, soit parce qu’ils ne peuvent plus prendre de patients."

Cette initiative du centre de santé séduit déjà plusieurs régions voisines et pourrait bien être copiée dans les prochains mois.