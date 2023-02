"À vos côtés autant qu'il le faudra" : le président américain Joe Biden en visite surprise à Kiev

Le président américain Joe Biden s'est rendu à Kiev ce lundi, aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une visite surprise à près d'un an du début de la guerre en Ukraine. "Un an après, Kiev est toujours debout", a lancé le président américain qui a réaffirmé "l'engagement indéfectible" des Etats-Unis "envers la démocratie, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine". Joe Biden a aussi annoncé des livraisons d'armements supplémentaires à l'Ukraine, "notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne". Lors d'un point presse, il a évoqué 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire dont les détails seront annoncés dans les jours à venir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi cette visite comme un "signe extrêmement important de soutien", à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. La Russie "n'a aucune chance de gagner" la guerre, a assuré Volodymyr Zelensky face à son homologue américain. L'Ukraine a un besoin crucial de munitions de longue portée pour son artillerie et de chars pour s'opposer à une nouvelle offensive russe et pour lancer ses propres assauts et reprendre les territoires occupés par l'armée de Moscou dans l'Est et le Sud.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Poutine s'est trompé sur toute la ligne"

"C'est la plus longue guerre en Europe depuis 75 ans, nous allons nous assurer que vous pourrez toujours vous défendre" , a annoncé Joe Biden. "Poutine s'est trompé sur toute la ligne et un an plus tard, les preuves sont devant nous, nous sommes ensemble. Vous, Monsieur le Président, et tous les Ukrainiens rappelez au monde ce que signifie le mot 'courage'. Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés autant qu'il le faudra", a continué le président américain. "Le coût porté par l'Ukraine a été extrêmement élevé et les sacrifices ont été bien trop grands", juge Joe Biden.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les alertes antiaériennes ont retenti lors de cette visite, ont constaté des journalistes de l'AFP. Joe Biden était aux côtés de Volodymyr Zelensky, sortant d'une église où ils étaient restés quelques minutes, lorsque les sirènes ont retenti, sans provoquer de panique. Le président américain a aussi exprimé son admiration pour la résilience des Ukrainiens face à l'envahisseur. "C'est plus qu'héroïque", a-t-il dit.

La visite du président américain intervient alors que l'Ukraine fait face à une intensification des combats dans l'Est du pays, la Russie espérant percer le front pour reprendre l'initiative après d'humiliants revers à l'automne.