Abaissement de l'âge du permis à 17 ans : ce qu'en pensent les moniteurs d'auto-école

Une piste, à ce stade. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran a confirmé ce mercredi que l'abaissement à 17 ans de l'âge du permis de conduire faisait "partie des sujets qui sont en discussion" au sein de l'exécutif. La Première ministre pourrait d'ailleurs l'annoncer la semaine prochaine, lors de la présentation d'un plan jeunesse, issu du Conseil national de la refondation (CNR), d'après franceinfo.

Une mesure qui vise les élèves en apprentissage

Cette mesure d'abaissement du permis s'adresserait particulièrement aux jeunes apprentis, pour qui l'absence de permis peut-être un frein. Avoir le permis plus tôt pourrait donc encourager certains à se tourner vers l'apprentissage, et ainsi permettre d'atteindre l'objectif d'un million d'apprentis par an d'ici 2027 fixé par Emmanuel Macron. Le gouvernement vise également les jeunes habitant en zones rurales, qui peuvent être mal desservies par les transports en commun.

Publicité

Enfin, cette mesure pourrait également être une main tendue aux Républicains, qui ont déposé il y a trois semaines une proposition de loi pour passer le permis dès l'âge de 16 ans.

Les auto-écoles favorables…

Pour le président de l'École de conduite française (ECF), l'abaissement de l'âge permettrait "la mobilité des jeunes" et donc "l'employabilité". "Dès 17 ans, on peut être prêt à conduire une voiture", assure Patrick Mirouse, qui est également moniteur dans l'Ariège.

Avis partagé par Boris Grabowski, secrétaire nationale du pôle sécurité routière l’organisation professionnelle Mobilians : "Sans permis, on ne peut vivre, ni travailler, ni aller faire ses études", insiste-t-il. D'autant qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent déjà passer le permis dès 17 ans, mais n'avoir droit de conduire qu'à 18 ans révolus, "alors qu’ils ont fait preuve de maturité, de capacité, de compétence pour pouvoir le faire", souligne Boris Grabowski.

…à certaines conditions

Néanmoins, il faut ajouter à cette mesure un accompagnement renforcé des jeunes apprentis conducteurs, selon Patrick Mirouse. En effet, selon les chiffres de la Sécurité routière, 57% des conducteurs novices (qui ont le permis depuis moins de deux ans) tués sur la route en 2019 avaient entre 18 et 24 ans. Le président de l'ECF propose la mise en place d'un rendez-vous "dans la période de risque des trois à six mois après l'obtention du permis".

Boris Grabowski, qui est aussi propriétaire d'une auto-école à Châteauroux, se dit lui aussi favorable à l'abaissement de l'âge, "mais seulement pour les jeunes qui ont fait la conduite accompagnée", qui est "la formation la plus sure, la moins onéreuse pour les élèves, et où il y le plus fort taux de réussite", assure Boris Grabowski, qui a également participé aux CNR sur la jeunesse.