Abaya à l'école et assassinat de Samuel Paty : ce qu'a dit précisément Emmanuel Macron

Ses propos ont fait hurler à gauche, certains déplorant un "lien répugnant" ou encore une "dérive dangereuse". Lors de son interview lundi par le Youtubeur Hugo Travers, Emmanuel Macron est revenu sur la décision d'interdire l'abaya à l'école, en évoquant notamment l'affaire Samuel Paty. Qu'a dit précisément le chef de l'État ? Verbatim.

"Il n’y a pas la place pour les signes religieux" à l'école*,* a déclaré Emmanuel Macron. Le président de la République affirme sa volonté d'être "intraitable" et "clair" sur la laïcité. " Il faut que tout le monde s’y range et que ce soit respecté, il faut que les familles qui voulaient mettre l’abaya pour leur fille, ou les jeunes filles qui voulaient la mettre, comprennent ce pourquoi on le fait (...). On ne vous empêche pas de croire à une religion, mais dans l’école, il n’y a pas de place pour ces signes" .

"Défier la laïcité, ça a parfois donné le pire"

Si Emmanuel Macron concède que "c’est pas le président de la République qui [dit ] qu’il y a une bonne tenue [pour aller à l'école]", il explique que, dans le cas du port de l'abaya, le gouvernement est intervenu car "tous les chefs d’établissement, ont dit, à juste titre, +la pression est trop grosse sur nous. On a des parents qui nous défient, des gens qui testent la laïcité+. Faut pas se tromper, nous vivons dans notre société aussi - avec une minorité mais quand même - de gens qui , détournant une religion, viennent défier la république et la laïcité, et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s’il n’y avait pas eu l’attaque terroriste et l’assassinat de Samuel Paty dans notre pays, et ça s’est fait…"

"Je ne fais aucun parallèle"

À la mention du nom de l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine tué le 16 octobre 2020, quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, Emmanuel Macron précise : "Je dis juste : ce système est là. Et ça s’est fait parce qu’un enseignant apprenait la laïcité dans son cours, et qu’ensuite il y a eu cet emballement avec les réseaux sociaux et des gens qui ont ensuite commis le pire, donc il faut être intraitable".

L'échange se poursuit : "Je ne fais aucun parallèle, moi [entre l’abaya et l’assassinat de Samuel Paty, NDLR], je vous dit juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde (...). Nos enseignants apprennent aussi des valeurs, dont la laïcité. Et le cadre, c’est la laïcité (...) Aujourd’hui on a une minorité de gens, vous l’avez très bien dit, environs 500 établissements, qui sont les plus soumis à cette pression, mais que si le ministre de l’Education nationale, et moi en répondant à votre question aujourd’hui, n’est pas clair et courageux, le risque, c’est que s’installe l’impression en France, qu’en quelque sorte, nous abandonnons les professeurs aux avant-postes et que c’est eux qui sont en charge de ça".

"Je vous rappelle juste que dans mon premier quinquennat, c’était pas il y a très longtemps, c’est arrivé, le pire est arrivé. Donc ça existe, des gens qui sont capable du pire dans notre pays, donc on ne doit rien céder. Il ne faut pas généraliser, on a des millions de gens qui veulent vivre en paix dans notre pays (...) On doit expliquer, concerter, mais on ne doit pas non plus cacher la poussière sous le tapis", conclut Emmanuel Macron.

Audience au Conseil d'État

Après cet échange, les réactions ne se sont pas fait attendre dans le camp de la gauche : Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste a jugé que ce rapprochement était "une honte", une "dérive aussi inquiétante que dangereuse" . Chez EELV, Sandrine Rousseau a dénoncé un " amalgame ", et Aurélien Taché un " lien répugnant ", des "raccourcis racistes" empruntés aux "idées d'extrême-droite". Dans les rangs des Insoumis (LFI), des députés ont aussi pointé du doigt la "honte" de ce lien : "Macron parle comme Zemmour", estime le député Antoine Léaument qui tacle "Ce n’est pas un arc républicain, c’est un arc islamophobe".

Le Conseil d'État examinait ce mardi après-midi l'interdiction de l'abaya à l'école, bravée lundi par quelque 300 jeunes filles lors d'une rentrée scolaire phagocytée par le débat autour de cette longue robe traditionnelle. La haute juridiction administrative se penchera sur le référé-liberté, une procédure d'urgence, déposée vendredi au nom de l'association Action Droits des Musulmans (ADM) qui veut obtenir la suspension de cette interdiction. Cette dernière estime que l'interdiction "porte atteinte aux droits de l'enfant, car elle vient viser principalement les enfants présumés musulmans, créant ainsi un risque de profilage ethnique à l'école".