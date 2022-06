Abris, sirènes et train sécurisé : dans les coulisses du voyage de Macron, Scholz et Draghi en Ukraine

Ils sont trois à être venus en train couchette : Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi ont passé la journée de jeudi en Ukraine, avec également le président roumain Klaus Iohannis. Tous les quatre se disent prêts à accorder "immédiatement" le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

En coulisses, ce voyage a été préparé minutieusement... mais rapidement, par des policiers de l'Élysée arrivés à Kiev il y a à peine dix jours. Pour chaque site visité, ils ont été chargés d'identifier un abri, ou à défaut, un "itinéraire d'extraction" comme le dit le jargon. A Irpin, par exemple, des caves ont été repérées, au sous-sol des immeubles ravagés, pour accueillir en cas d'urgence Emmanuel Macron et ses homologues.

Le train, "moyen de transport le plus sûr"

A trois reprises jeudi, la sirène a retenti à Kiev : trois fausses alertes. Mais quand on parle de "risque", ce n'est pas forcément un bombardement ou une attaque de milice. Ce peut être aussi une manifestation. Dans cette ville martyre d’Irpin, justement, les policiers français trouvent à leur arrivée des habitants hostiles à la venue en force de quatre dirigeants. Les militaires ukrainiens sont vite intervenus, nous a-t-on assuré, pour "désamorcer les tensions".

.Ce sont aussi les Ukrainiens qui avaient choisi ce train transportant Macron, Scholz et Draghi : "Le moyen de transport le plus sûr" de leur point de vue, beaucoup plus en tout cas que des dizaines de voitures officielles fonçant dans la nuit. Un train de secours, susceptible d’être affrété en moins d’une heure en cas d’attaque, avait tout de même été prévu… Il n’a pas servi.