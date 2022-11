Absentéisme : des collectivités s'attaquent aux primes des agents trop peu présents

À compter du 1er janvier prochain, les 1.700 agents de la ville de Charleville-Mézières et de la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole viendront sans doute plus souvent travailler avec le nez qui coule. Au delà de sept jours d'arrêt de travail par an, leurs primes seront progressivement amputées, avec un dégrèvement proportionnel à la durée de l'arrêt.

Une mesure de justice "pour les 53% d'agents qui n'ont pas une seule journée d'arrêt dans l'année" juge Boris Ravignon. Le maire (LR) et président d'agglomération assume totalement cette décision, votée en conseil municipal, communautaire et ratifiée par le syndicat majoritaire.

Publicité

Face à l'UNSA et la CFDT qui lui reprochent de faire payer à tous les agents les arrêts abusifs de quelques-uns, l'édile répond qu'il n'a pas d'autre solution. "Avec sept jours d'arrêts maladie par an, vous pouvez avoir une grippe et une gastro-entérite sans conséquence. Nous visons surtout les spécialistes des arrêts, ceux dont on peut penser qu'une partie des absences ne sont pas justifiées."

Pression des assureurs

Dans le Pas-de-Calais, la commune d'Auchel (10.272 habitants) a fait le choix de supprimer le Régime Indemnitaire des agents à partir de 11 jours d'arrêts maladie et de 16 jours de maladie du travail. Un an plus tard, le constat est sans appel : 50% d'absences en moins. La plupart des arrêts de courte durée n'existent plus.

Revers de la médaille, certains agents encore malades veulent à tout prix reprendre le travail ou "prennent des congés payés pour éviter de perdre de l'argent" note Sophie Mottet, la DRH de la ville. Dans cette petite collectivité qui emploie 180 agents, cette décision "n'a pas été prise de gaité de cœur, les gens ne sont pas des matricules, ce sont des personnes" confie la DRH. Mais la commune n'a pas vraiment eu le choix : son assureur, chargé d'indemniser les absences a fortement augmenté ses tarifs en raison d'un absentéisme important.

Pas de "prime d'assiduité"

Et si les retenues sont possibles en cas d'arrêt maladie, les primes incitatives de "présentéisme" sont à l'inverse interdites dans la fonction publique. En Gironde, la maire de Saint-Loubès souhaitait gratifier les salariés absents moins de cinq jours par an au moyen d'une prime de 800 euros. Elle a du revoir sa copie en proposant une prime de 500 euros à tous les agents, en partie bonifiable sous certaines conditions d'assiduité.

Malgré cela, le taux d'absentéisme reste élevé à Saint-Loubès (jusqu'à 20%, soit cinq fois plus que dans le privé), mais le Covid et un nombre conséquent de congés maternité et paternité ont faussé le calcul.