Accès aux soins en prison : de graves manquements en France, selon l'Observatoire international des prisons

L'état de santé des détenus est-il à l'image de l'état des établissements pénitentiaires en France ? Selon un rapport de l'Observatoire international des prisons publié mercredi, l'accès aux soins en détention, que ce soit le rendez-vous dentaire, l'examen gynécologique ou l'accompagnement d'un handicap et le suivi de maladies chroniques liées à la vieillesse, est non seulement insuffisant, pour des raisons de moyens humains et matériels, mais également facteur d'aggravations et même de développement de problèmes de santé. Le rapport s'appuie sur les différentes mais rares études réalisées dans le milieu carcéral sur le sujet, et les réclamations émanant de détenus ou de leurs proches reçues par l'OIP, donnant un état des lieux national inédit.

Comme le note le rapport, la population carcérale en France "cumule des facteurs de risques socio-sanitaires qui la rendent plus vulnérable aux problèmes de santé que la population générale". Et ce alors qu'est inscrit dans la loi le "principe de l'égalité des soins entre personnes détenues et population générale". Les politiques pénales et pénitentiaires mises en place depuis des dizaines d'années ne permettent pas mettre fin à la surpopulation carcérale, pourtant identifiée comme l'un des facteurs d'aggravement de la situation sanitaire.

Publicité

Soins tardifs ou absence de soins spécialisés

Il y a non seulement, comme le souligne le rapport, des "prescriptions de soins ou de matériel médical adapté qui ne sont pas respectées", comme le fait de bénéficier de "régimes alimentaires particuliers" et d’un "lit médicalisé" ou encore plus simplement, "de prothèses, de béquilles, de genouillères, de lecteurs de glycémie, loupes, savons". Mais aussi un accès aux soins dits "spécialisés" particulièrement dégradé. Près d'un quart des réclamations portées à l'attention de l'OIP concerne ces soins dentaires, ophtalmologiques, de kinésithérapie, de psychiatrie, gynécologie, cardiologie, gastro-entérologie, urologie ou encore addictologie. L'offre de soins varie d'un établissement à l'autre. Le rapport énumère un certain nombre d'exemples concrets, tirés des rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Dans certains établissements, aucune consultation d'addictologie n'est possible alors que beaucoup de détenus souffrent de dépendance à l'alcool et aux drogues. Ailleurs, des prisonniers constatent qu'au bout de plusieurs mois d'incarcération, leur vue baisse faute de traitement adapté. Dans un autre, faute de professionnels suffisants, les détenus ne se voient accordés que 15 minutes par rendez-vous avec un psy. Cela conduit à des situations de dégradation de la santé, et de débrouille pour limiter la douleur des détenus en attendant une véritable prise en charge.

Un détenu du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran témoigne par exemple en décembre 2021 d'un problème de "dent qui bougeait", et le "faisait souffrir". Faute de dentiste, il explique avoir "fini par arracher [s]a dent tout seul. Puis le médical [lui] a prescrit du Tramadol" pour la douleur.

Au centre de détention de Châteaudun, peut-on lire, "le poste de chirurgien-dentiste est vacant depuis février 2020. Pourtant, les besoins sont immenses : les personnes qui y sont détenues présentent pour beaucoup de graves problèmes dentaires, en raison d’une surexposition à la précarité et aux comportements addictifs. Et nombre d’entre elles requièrent des soins importants et urgents", mais "faute de prise en charge adaptée, l’unité sanitaire en est réduite à pallier la douleur des patients détenus à coups de médicaments."

VIH, hépatites, l'impossibilité d'un véritable suivi

Les problèmes s'aggravent dans le cas de suivis de certaines conditions ou maladies. "Un éventail de pathologies", qui peuvent être liées à des accidents et traumas de la vie ou l'exercice de professions pénibles, nécessitent "l’intervention de kinésithérapeutes et d’orthopédistes", d'autant plus dans une prison où "la vie en détention accentue les lésions traumatiques". Sauf que la présence de ces médecins spécialistes est insuffisante dans les établissements (les postes sont jugés peu attractifs, avec un important turn-over), les locaux sont souvent sous dimensionnés, le matériel manque et les budgets sont trop limités.

Les personnels de prison doivent donc trouver des solutions qui n'en sont pas : "À défaut de pouvoir proposer un rendez-vous avec un spécialiste dans des délais corrects, ou autant de fois que de besoin, les praticiens doivent eux aussi recourir au système D. Pour pallier l’absence ou le manque de kinésithérapeute ou d’orthopédiste par exemple, des unités sanitaires prescrivent de l’auto-rééducation aux patients."

Pire, dans le cas de maladies infectieuses comme le VIH ou les hépatites, "leur prévention comme leur prise en charge sont ralenties par les contraintes liées à la détention". Quant aux cancers, ils arrive qu'ils ne soient pas détectés, ou pas détectés avant d'atteindre une forme incurable. Selon une étude parue en 2015, qui s'intéressait en particulier à la prise en charge de l'hépatite C, les contraintes pouvaient varier de "une durée d’incarcération courte" pour la mise en place des protocoles à "la question des prix élevés des traitements sont des facteurs présents à l’esprit des prescripteurs et des pharmaciens hospitaliers."

Des extractions médicales problématiques

Tous les soins ne se réalisent pas à l'intérieur des établissements. Une extraction médicale est alors nécessaire et consiste à organiser le transfert d'un détenu vers des établissements hospitaliers. Plusieurs dizaines de milliers sont réalisées tous les ans, sans qu'on puisse les comptabiliser précisément, regrette l'OIP. Toutefois, il apparaît qu'une grande partie de ces soins sont programmés en structures hospitalières uniquement "en raison du manque de personnel ou d’équipement nécessaire au sein des unités sanitaires. Un phénomène amplifié par la surpopulation carcérale, notamment en maison d’arrêt."

L'OIP cite notamment les chiffres de la DGOS pour les années 2019 et 2020 avec des "taux d’annulation respectivement à 29,4 et 33%". Ces annulations peuvent être liées à des problèmes d'organisation entre établissements pénitentiaires et hospitaliers, ou encore à des problèmes de personnels puisque ces transferts requièrent des dispositifs spéciaux d'escorte pénitentiaire pour limiter le risque d'évasion (un phénomène répandu).

Il arrive enfin que les détenus eux-mêmes refusent des extractions médicales, en raison des conditions dans lesquelles elles se déroulent, notamment le fait d'être menotté à tout moment, ou encore de devoir supporter la présence d'un surveillant pendant un examen ou une opération, "au mépris de leur dignité mais aussi du respect du secret médical."