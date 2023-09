Accidents du travail en France : cinq chiffres à retenir

"Un électrochoc pour l’opinion publique" : voilà ce que veut créer Olivier Dussopt avec cette campagne de prévention des accidents du travail grave et mortels, qui sera diffusé sur tous les supports médias sous le titre : "Responsabilité de l'entreprise, vigilance de tous". Le ministre du Travail estime qu’il n'est "pas supportable qu'en 2023 on puisse encore mourir au travail par négligence, ou par défaut de prévention".

Ainsi, le message de la campagne avance des chiffres chocs : 2 morts chaque jour et 100 blessés par an, dûs à ces accidents professionnels. En avril 2022, un premier volet de ce plan prévu jusqu'en 2025 avait été dévoilé, avant la campagne de sensibilisation qui s'ouvre cette semaine, pour ce qui apparaît désormais comme un enjeu de justice sociale.

Une hausse de 12 % entre 2020 et 2021

Si les chiffres restent en dessous de ceux enregistrés en France avant le Covid, ils ont néanmoins augmenté de 12 % entre 2020 et 2021 dans tous les secteurs, selon les dernières études sur le sujet réalisées par l'Assurance Maladie . Alors que la baisse de ces accidents avait été flagrante pendant plusieurs décennies après les années 50, les chiffres peinent aujourd'hui à vraiment baisser, d'où l'attention toute particulière que le gouvernement actuel porte au sujet.

Encore 700 décès chaque année

Selon les bilans tirés par l'Assurance Maladie ou la MSA (mutuelle sociale agricole), les travailleurs les plus exposés restent les nouveaux embauchés, les intérimaires, les travailleurs détachés... Par manque de formation ou dans une situation de précarité, près de 700 décès par an sont encore à déplorer chaque année sur leur lieu de travail ou dans l'exercice de leur fonction (chiffre qui exclut néanmoins les accidents survenus sur le trajet domicile-travail ou les maladies professionnelles). Ils étaient encore plus de 800 en 2019.

Plus de 600 000 accidents du travail par an en France

Avancé par l'Assurance maladie, en 2021, le chiffre atteint 604 565 accidents (dont 39.000 accidents graves et 696 mortels). En 2020, 540 000 accidents du travail, dont 550 mortels, hors accidents de la route, avaient été recensés. En revanche, et toujours selon les dernières données, l’indice de fréquence, en France, a diminué, atteignant autour de 34 accidents pour 1 000 salariés en 2020, contre encore 50 au début des années 2000.

41% de hausse chez les femmes

Certaines données laissaient entrevoir une amélioration récente : par exemple les chiffres diffusés par l'ANACT (agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail), qui révèlent, entre 2001 et 2019, une baisse de 11 % des accidents de travail impliquant des hommes. Mais, mauvaise nouvelle, dans cette même période, le nombre de femmes impliquées dans ce type d'accidents a bondi de 41,6 % (de 172 682 en 2001 à 244 558 en 2019).

La France a le plus mauvais taux statistique d'Europe

D'après les relevés du service européen de statistiques Eurostat, la France aurait le plus mauvais taux, avec 3,53 accidents mortels du travail pour 100 000 salariés. Mais si le chiffre avait été martelé lors de la dernière présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, les données utilisées sont à manier avec précaution : en effet, tous les pays ne comptabilisent pas de la même manière les accidents de travail. Raison pour laquelle la Dares , le service des statistiques du ministère du Travail, se refuse justement à établir des tableaux de comparaisons.

De son côté, la Confédération européenne des syndicats avait déjà lancé un manifeste au printemps 2022, cosigné par plusieurs ministres et eurodéputés, avec un seul objectif : éradiquer les accidents du travail mortels d’ici 2030 au sein de l'Union européenne. D'après ses projections , pas moins de 30 000 accidents du travail sont évitables à cette échéance, et près de 7.000 rien qu'en France.