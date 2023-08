Accusation de viol, concert annulé : cinq questions sur l'affaire Lomepal

Lomepal déprogrammé d'un festival. Le phénomène du rap français, visé par une enquête pour viol, devait se produire au Cabaret Vert de Charleville-Mézières (Ardennes) le 17 août prochain. Mais le festival a annoncé hier l'annulation du concert. Les demandes d'annulation de concerts de Lomepal se multiplient ces derniers jours.

De quoi est accusé Lomepal ?

Le rappeur de 31 ans, Antoine Valentinelli de son vrai nom, est visé par une enquête préliminaire pour viol après une plainte déposée en 2020 pour des faits survenus en 2017 à New York, selon le parquet de Paris. "Les investigations se poursuivent", a précisé le parquet qui a confié l'enquête au 3e district de la police judiciaire (DPJ) de Paris. Selon une source proche du dossier contactée par franceinfo , Lomepal connait la plaignante, une Française vivant aux Etats-Unis avec qui il a eu une relation pendant des vacances à New York en 2017. Il s'agit d'une connaissance de connaissance. D'après franceinfo, Lomepal n'a toujours pas été entendu par la police judiciaire parisienne depuis l'ouverture de l'enquête il y a trois ans.

Quelle est la défense du rappeur ?

Le rappeur aux trois millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme musicale Spotify a démenti jeudi les accusations qui pèsent sur lui, se disant prêt à "répondre à la justice". Dans son message fleuve sur son compte Instagram explique "avoir eu de nombreuses relations" pendant les premières années de sa carrière. Il se dit prêt à "répondre à la justice". "Je n'ai rien à cacher, et aucune raison de me cacher", a-t-il poursuivi, en dénonçant des "mensonges".

"Des rencontres de fin de soirée, ou on fait l'amour sans se connaître, des relations d'un soir. Et pour moi comme tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes. Il y en a dans la vie comme dans celle de chacun et de chacune", détaille-t-il. "Ensuite, il y a des histoires délirantes et inventées de toute pièce qui circulent dans l'industrie musicale. On payerait des femmes, on ferait signer des accords de silence, j'en passe. J'entends ça depuis des mois. Tout cela est absurde et faux. Ca n'a simplement jamais existé, et ça circule, sans fin, et c'est repris sur les réseaux, et sur des sites de presse", assure l'interprète de "Yeux disent".

Accusé de viol, le rappeur Lomepal dément et "répondra" à la justice - Capture d'écran Instagram

Comment le festival Le Cabaret Vert justifie l'annulation ?

Le festival Cabart vert, qui a lieu à Charleville-Mézières dans les Ardennes, a décidé d'annuler la prestation de Lomepal prévue le jeudi 17 août parce qu'il "ne peut rester indifférent face aux émotions que suscite cette plainte et ce, conformément à ses valeurs", peut-on lire dans un communiqué diffusé ce mercredi par les organisateurs.

Bien que la présomption d'innocence soit "un principe fondamental", "l'organisation du festival estime qu'un temps de recul et de silence s'impose", poursuit le communiqué du Cabaret Vert, qui doit accueillir cette année, entre autre, Chris (ex Christine and the Queen) ou Juliette Armanet. "La priorité est de laisser la justice réaliser son travail", assure le festival.

Qui appelle les autres festivals à annuler les concerts ?

Les appels à annuler les concerts de Lomepal prévus cet été se multiplient. Ce fut notamment le cas au festival des Plages électroniques à Cannes. L'association Planning familial 06 (Alpes-Maritimes) et le collectif Nous toutes ont tenté de faire annuler le concert, sans succès. Le rappeur s'est finalement bien produit. Dans un communiqué publié ce samedi, les organisateurs du festival avaient déclaré, face à la volonté de l'artiste et de son management de maintenir sa prestation, vouloir "honorer leurs engagements contractuels".

Lors de sa prestation à Cannes, à peine troublée par les huées d'une dizaine de féministes, le chanteur, casquette noire vissée sur la tête et T-shirt de la même couleur, n'a fait aucune allusion à sa situation judiciaire. "On a demandé sa déprogrammation car sa présence participe à la culture du viol qui minimise les violences sexuelles", a expliqué Camille Privat, animatrice de prévention au sein du Planning familial. "On entend l'incapacité du festival à la déprogrammer, mais face à ces problèmes de contrat, on voudrait que ça puisse changer pour ne pas que ça se reproduise", a ajouté la jeune femme.

Pourrait-il y avoir d'autres annulations de concerts ?

Pour l'instant aucun autre festival n'a annoncé l'annulation de concert de Lomepal. Le prochain festival dans lequel doit se produire le rappeur doit avoir lieu près de Rennes, au Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Monfort, pour sa dernière date estivale le 25 août. Mais les organisateurs n'ont pas encore indiqué si le concert sera ou non maintenu. Le rappeur est actuellement en tournée. Son dernier album "Mauvais ordre" est sorti en 2022. Les concerts prévus à partir d'octobre, à Montréal, Lille, Lyon, Toulouse ou encore Grenoble, sont pour beaucoup complets.