Accusations de sexisme : cinq questions sur l'annulation du concert de Booba au Maroc

Booba n'ira pas en concert au Maroc le 21 juin prochain : le rappeur devait se produire pour "le plus grand concert de l'année" dans la salle Mohammed V, une grande salle de 12 000 places, à Casablanca. Une annulation qui survient après la mobilisation d'une partie de la société civile, des réseaux sociaux et de la sphère politique contre le rappeur, pourtant très populaire au Maroc – en 2017, il s'était produit à Rabat devant 100 000 personnes dans le cadre d'un festival.

Pourquoi le concert est-il annulé ?

Officiellement, selon les organisateurs du concert, le concert est annulé... parce qu'il n'a jamais été autorisé. La préfecture de Casablanca-Anfa n'a pas délivré l'autorisation nécessaire à la tenue du concert. Ce mercredi matin, les quelque 6 000 personnes qui avaient pris leurs places pour le concert ont reçu un courrier électronique leur indiquant l'annulation et proposant un bon d'achat en échange.

Publicité

Mais l'annulation intervient à l'issue d'une vive mobilisation : le concert était visé notamment par une pétition comptant 4 500 signatures, et par une plainte du Club des Avocats du Maroc pour "diffamation et injures portées contre les femmes marocaines". Par ailleurs, seules 6 000 personnes (sur les 12 000 places environ que compte la salle) avaient acheté un billet.

Qu'est-ce qui est reproché à Booba ?

Depuis l'annonce du concert en mars dernier, le rappeur est accusé de sexisme envers les femmes marocaines, en raison des paroles de plusieurs de ses chansons. Deux titres sont notamment visés, "E.L.E.P.H.A.N.T." où il fait référence à une "petite marocaine qui se tape Berlusconi", et "Génération Assassin" où il rappe "Je vais à la chicha qu'pour les beurettes".

Comment la contestation a-t-elle progressé ?

Ce sont les réseaux sociaux qui sont à l'origine de ce mouvement de protestation : peu après l'annonce du concert, un twittos nommé Tarik Talk, connu sur les réseaux sociaux marocains pour organiser des "spaces" Twitter, est le premier à réagir. "Celui qui insulte une Marocaine insulte tout le Maroc", écrit-il alors. "Tu es respectueux avec le Maroc, les Marocains t'accueilleront royalement. Tu es dans la provocation et le dénigrement, tu n'es pas le bienvenu au Maroc", a-t-il expliqué à Mouv' en mars dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

C'est donc essentiellement sur les réseaux sociaux dans un premier temps que cette contestation est montée, petit à petit, reprise par certains médias, avec une pétition qui a accumulé jusqu'à 4 500 personnes. Tarik Talk avait prévu de la transmettre aux autorités au moment où elle arriverait à 5 000 signatures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Qui s'est mobilisé contre la venue de Booba ?

La sphère politique a été gagnée par la question : une élue du parti islamiste PJD, Naïma Al-Fathaoui, a écrit au Ministère de la Culture, en lui demandant le "rétablissement du respect de la femme marocaine et à la préservation de sa dignité en interdisant le concert". Le ministère de la Culture marocain avait alors répondu à la presse qu'il n'avait "aucun rôle à jouer dans l'organisation de cet événement qui est un événement privé".

Mais le mouvement de contestation avait reçu un autre soutien, plus étonnant pour les fans de Booba, celui d'un autre rappeur : Maes, qui a pourtant été par le passé l'un des protégés de Booba. "Sache que tu n'es pas le bienvenu", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée sur Instagram, le rappeur disait, au mois de mai, avoir "annulé le concert de Booba".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À cela s'ajoute une plainte en justice : le club des avocats du Maroc a porté plainte le 29 avril pour "diffamation et injures portées contre les femmes marocaines". Selon la plainte, la venue du rappeur pouvait présenter "un trouble à l'ordre public", or la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers prévoit de refuser l'accès au pays à "tout étranger dont la présence constituerait une menace à l'ordre public".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Comment Booba a-t-il réagi à l'annulation ?

Pour l'heure "le Duc de Boulogne" n'a pas réagi. Sur Instagram, il n'a plus de compte depuis avril – celui-ci a été supprimé. Sur Twitter, il fait plutôt la promotion de son prochain album dont la parution est prévue le 16 juin. Mais le 15 mai dernier, alors que la tenue du concert était encore incertaine ("C'est pas encore annulé", disait-il), il avait publié sur Twitter une vidéo dans laquelle traitait Maes de "lâche" et affirmait que "Si le concert était annulé ce serait regrettable : on aime le Maroc, on aime l'Afrique, on n'a jamais insulté aucun Marocain ni aucun Africain (...) Ce serait triste pour les femmes, pour la musique, pour l'Afrique", avait-il déclaré. "Et si c'est annulé, on est désolés".