Accusé d'antisémitisme, le co-fondateur des Pink Floyd Roger Waters déprogrammé en Allemagne

Après Cracovie en Pologne, la ville de Francfort (Allemagne) a annulé un concert du co-fondateur des Pink Floyd. Roger Waters, qui a quitté le groupe en 1985 et entamé une carrière solo, s'est fait remarqué ces dernières années pour ses sorties antisémites et pro-Poutine. D'autres villes allemandes, comme Munich, envisagent de déprogrammer les concerts de sa tournée, mais Roger Waters a annoncé qu'il intenterait une action en justice contre ces déprogrammations, refusant que "la volonté de quelques uns [l]'empêche de chanter à Francfort et à Munich", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

La ville de Francfort évoque "l'un des antisémites les plus connus au monde"

Fin février, le ville de Francfort a décidé de déprogrammer son concert prévu le 28 mai, dans le cadre de sa tournée en Allemagne, indiquant qu'il s'agissait de "l'un des antisémites les plus connus" au monde, rapporte The Guardian.

Roger Waters est en effet connu pour déployer sur scène un cochon orné d'une étoile de David. Accusé d'antisémitisme, il s'est défendu en 2013 dans une lettre ouverture sur Facebook , en expliquant que ce cochon représentait "le mal, et plus précisément le mal d'un gouvernement errant", et qu'était également gravé dessus : "le crucifix, le croissant et l'étoile, le marteau et la faucille, le logo Shell Oil et le sigle McDonald's, un sigle dollar et un sigle Mercedes…", énumérait-t-il. Le chanteur avait appelé à un boycott d'Israël peu de temps avant, selon le magazine Rolling Stone .

Par ailleurs, la salle où il devait se produire en Allemagne porte un lourd passif : en 1938, lors du pogrom de la Nuit de cristal en 1938, des juifs allemands y ont été raflés, avant d'être déportés dans des camps de concentration.

Munich et d'autres villes veulent suivre

Des appels à l'annulation des concerts de Roger Waters ont par ailleurs été lancés à Berlin, à Munich et à Cologne. Toutefois, les villes font face à un problème juridique, explique Arte . "Tant qu'il ne fait que continuer de dire ce qu'il dit depuis des dizaines d'années, il y a peu de perspectives au plan juridique. Les parties au contrat auraient donc dû s'informer avant de signer", explique un juriste à la chaîne. Dans le communiqué où il explique engager des poursuites juridiques contre ces annulations, Roger Waters déclare : "je tiens à déclarer officiellement et une bonne fois pour toutes que je ne suis pas et que je n'ai jamais été antisémite. Rien de ce que quiconque pourra dire ou publier n'y changera quoi que ce soit".

Des concerts déjà annulés à Cracovie

En février dernier, invité par la Russie à s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il avait "condamné" cette invasion mais également condamné ses "provocateurs", visant l'Ukraine. Son discours avait été immédiatement dénoncé par l'ambassadeur ukrainien. En septembre dernier, la ville de Cracovie l'avait déclaré "persona non grata" pour ces mêmes prisons de position pro-russes. La ville avait déjà annulé ses deux concerts prévus en avril 2023.

Le chanteur a coupé les ponts avec le reste du groupe, qui dénonce ouvertement ses opinions. Début février, Polly Samson, une des parolières du groupe, également compagne du chanteur et guitariste du groupe David Gilmour, a qualifié sur Twitter Roger Waters d'"antisémite" et d'"apologiste de Poutine". Des accusations que ce dernier a rejetées "entièrement" sur son compte Twitter, dénonçant des "commentaires incendiaires et totalement inexacts".