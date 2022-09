Accusé de "minimiser" les violences conjugales, Manuel Bompard se prend les pieds dans l'affaire Quatennens

Jour après jour, l'affaire Quatennens continue de provoquer le malaise à gauche. Ce vendredi, c'est le député LFI Manuel Bompard qui s'est retrouvé dans l'œil du cyclone. Invité sur CNews, ce proche de Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'une "gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours".

Face à Laurence Ferrari, tout en se défendant de minimiser les faits, Manuel Bompard a appelé à faire "la part des choses", soulignant qu'une gifle avait beau n'être "jamais acceptable", elle n'était pas non plus égale "à un homme qui bat sa femme tous les jours" ni "à une personne accusée de viol après avoir drogué les personnes". Une référence aux accusations qui pèsent sur le député de la majorité Damien Abad. "Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance", a plaidé l'élu de la France insoumise.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une façon de s'opposer à la démission d'Adrien Quatennens de son poste de député. Après la main courante déposée par son épouse et révélée par la presse, celui-ci a reconnu dimanche avoir giflé sa femme et s'est déjà mis en retrait de ses fonctions de coordinateur au sein de LFI. Mais certaines voix estiment qu'il ne peut plus, dans ses conditions, continuer d'occuper son siège à l'Assemblée nationale.

"Propos abjects"

Les propos de Manuel Bompard lui ont aussitôt valu une salve de critiques. "Des propos abjects qui banalisent la violence. Des propos qui abîment le combat contre les violences faites aux femmes. Des propos qui vous discréditent totalement sur ce sujet", a réagi sur Twitter Isabelle Rome, ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes. "Comment peut-on oser ?", s'est indignée la cheffe de file des députés Renaissance, Aurore Bergé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Même colère chez l'élue EELV et militante féministe Raphaëlle Rémy-Leleu. "Manuel Bompard, ce que tu racontes sur la gifle, c'est d'une bêtise politique crasse. Se prétendre de gauche et "oublier" le système de domination. Allez. Taisez-vous et réfléchissez." Sur LCI, la députée EELV Sandrine Rousseau a en outre rappelé qu'"une gifle à sa conjointe est un délit". "C'est ça qu'il faut bouger parce que tous ces mots-là, ce sont des mots qui minimisent les actes", a-t-elle estimé.

L'extrême-droite ne s'est pas privée de taper sur le député LFI. "Manuel Bompard instaure une hiérarchie dans les violences faites aux femmes en disant qu'une 'gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours' : la hiérarchisation est, en elle-même, insupportable !", s'est offusqué l'eurodéputé Gilbert Collard.

Pour tenter de se sortir de l'ornière, Manuel Bompard a publié vendredi après-midi un communiqué. "Je n'ai jamais dit, ni pensé, qu'une gifle n'était pas grave. Une gifle ne sera pas sanctionnée aussi sévèrement que des coups répétés pendant des mois, voire des années. De même, une gifle n'est pas la même chose qu'un viol. Et la fréquence répétée d'une violence est une circonstance aggravante d'un point de vue juridique, ce qui modifie à la hausse les peines encourues et c'est tout à fait normal", écrit-il.