Accusée de harcèlement et d'agression, lâchée par Beyoncé, la popstar américaine Lizzo se défend

C’est l’une des plus grandes popstars américaines depuis près de dix ans. La chanteuse Lizzo est accusée par trois de ses ex-danseuses de "harcèlement", de "discrimination" et d'"agression". Des accusations qui font tache, alors que l'artiste célèbre dans ses morceaux la différence, l’amour de soi et l’acceptation de tous les types de physiques et de sexualités. L'interprète de About Damn Time a répondu ce jeudi et dénonce de "fausses allégations". Selon elle, "la passion s’accompagne d’un travail acharné et d’exigences élevées".

Des accusations de "harcèlement sexuel, religieux et racial"

Les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait état de "harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d'agressions et de séquestration, entre autres choses", a indiqué leur cabinet d'avocats dans un communiqué. Deux ont été licenciées tandis que la troisième a démissionné. La plainte a été déposée lundi à Los Angeles, en Californie.

L'une des danseurs accuse notamment Lizzo d'avoir critiqué sa prise de poids et de l'avoir forcée à toucher la poitrine d'une strip-teaseuse dans un club à Amsterdam. La cheffe des danseuses de l'artiste, Shirlene Quigley, est elle accusée d'avoir fréquemment fait des commentaires à caractère sexuel et tenté de répandre sa foi chrétienne, notamment concernant le sexe avant le mariage, "en dépit des protestations". Les danseuses affirment également qu'il existait un différend de longue date sur leur rémunération.

De "fausses allégations"

Devenue une icone du féminisme, Lizzo est mondialement connue depuis 2019 et son album Cuz I love You. Alors que ces accusations ont fait vite le tour du monde, ellee a répondu, en pleine tournée, dans un communiqué publié sur sa page Instagram. "D’habitude, je choisis de ne pas répondre aux fausses allégations, mais celles-ci me paraissent trop incroyables et scandaleuses pour ne pas être évoquées", dit-elle. La chanteuse se dit "blessée" et dément formellement les accusations de ses anciennes danseuses, "qui ont déjà admis publiquement qu’on leur avait dit que leur comportement en tournée était inapproprié et non professionnel".

Elle met en avant son professionnalisme. "En tant qu'artiste, j'ai toujours été très passionnée par ce que je fais. Je prends ma musique et mes performances très au sérieux", écrit Lizzo. "La passion s’accompagne d’un travail acharné et d’exigences élevées. Parfois, je dois prendre des décisions difficiles, mais je n’ai jamais eu l’intention de mettre quelqu’un mal à l’aise et elles ont toujours été valorisées en tant que membres importants de l’équipe", poursuit-elle.

La popstar déplore être présentée ces derniers jours dans les médias comme "la méchante". Accusée de grossophobie, elle assure qu'elle subit elle même ces discriminations et promet de n'avoir "jamais critiqué une employée sur son poids."

Lâchée par Beyoncé

Depuis la révélation de l'affaire, plusieurs autres personnes ayant travaillé avec Lizzo ont dénoncé son comportement. C'est le cas notamment de la réalisatrice américaine Sophia Nahli Allison qui a expliqué sur Instagram avoir renoncé à travailler avec l'artiste en raison de son "profond manque de respect". "Lizzo crée un environnement de travail extrêmement toxique et hostile", dit-elle. "Elle est une brute narcissique et a construit sa marque de mensonges", poursuit la réalisatrice.

Mais la réaction la plus remarquée est sans aucun doute celle de la plus grande star américaine, Beyoncé. Pendant son concert ce mercredi soir, Queen B, a préféré effacer Lizzo de sa chanson Break My Soul. Chanson dans laquelle elle cite, dans la version originale, trois artistes américaines : "Badu, Lizzo, Kelly Rowl". En référence à Erykah Badu, Lizzo et Kelly Rowland. Mercredi elle a remplacé les paroles par : "Badu, Badu, Badu, Badu".

D'autres danseuses et l'ancienne directrice de Lizzo ont aussi dénoncé les comportements de Lizzo.