Achats en baisse et magasins qui ferment : les mauvais chiffres du bio en France

Après des années de forte croissance, le marché du bio flanche. La part des produits alimentaires biologiques dans le panier de courses des Français est passée de 6,4% à 6% en 2022, selon l’Agence bio, l’agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique. À titre de comparaison, le bio représente 13% des achats alimentaires au Danemark et 11% en Autriche.

D’après cette agence, qui analyse chaque année l’évolution des ventes, le secteur des produits biologiques a été moins touché par l’inflation. Les prix ont augmenté de 4% en moyenne quand ceux de l’alimentaire en général ont grimpé de 6,7%. Une explication : en 2022, le prix du blé bio a été moins cher que le blé conventionnel. Mais les magasins spécialisés et la grande distribution ont quand même observé une baisse importante de leurs ventes en bio.

Une forte baisse des achats dans les magasins bio et la grande distribution

L'Agence Bio relève des différences selon le lieu de vente. Elle observe ainsi une baisse des achats de produits bio dans "la grande distribution (-4,6 %), les magasins bio et les artisans et petits commerces", explique sa directrice Laure Verdeau, sur franceinfo. En revanche, ces achats ont augmenté de près de 4% pour les produits vendus en direct à la ferme. "Le circuit-court, ça pèse 1 à 2% des achats alimentaires des Français, mais en bio, c'est 13% du marché", note Laure Verdeau.

"La plus forte baisse touche les 3.000 magasins bio, avec une chute de la fréquentation et près de 200 fermetures", indique Laure Verdeau lors d’une conférence de presse. Leurs ventes se replient de 8,6%, et celles de la grande distribution de 4,6%. Les clients "font les courses minimums, ils ne vont pas tester de nouveaux produits mais rester sur ce qu’ils font habituellement, avec les produits qu’ils connaissent", constate par exemple le vendeur d'un magasin Bio c’Bon du 15e arrondissement de Paris interrogé par France Inter.

Sur une seule année, "on a augmenté six fois les prix", affirme ce vendeur. "Par exemple, pour l’huile d’olive, il y a eu plus de cinq euros d’augmentation. Les fruits et légumes, ça va, mais pour le reste, cela a énormément augmenté. Je pense que j’en vois le même nombre, mais le panier a réduit de plus de moitié."

En 2021, les ventes de produits bio destinés à la consommation à domicile (supermarchés, vente à la ferme, etc.) avaient déjà reculé de 1,4%, une première baisse inédite depuis 2010.

Le bio, 16,3 % de l’emploi agricole

La part des denrées bio reste stable dans la restauration collective avec 7% des achats, encore loin de l'objectif de 20% fixé en 2018 dans la loi Egalim. Cette part tombe de 2% à 1% dans la restauration commerciale, pour laquelle "tout reste à faire", estime Laure Verdeau.

La filière bio représente plus de 215.000 emplois directs, soit 16,3 % de l’emploi agricole. En 2022, l’agriculture biologique française représente 10,7% des surfaces agricoles, contre 10,44% en 2021. Mais des progrès restent à faire, car le pays a un objectif de 18% des surfaces en bio d’ici 2027. La France est devenue l’année passée le premier pays dans l'Union européenne en termes de surfaces cultivées en bio, avec 2,8 millions d’hectares, devant l'Espagne et l'Italie. Mais le pays est 13e pour sa part de terres cultivées en bio.

Une chute des conversion en bio

Dans le même temps, les conversions en bio baissent. "Le paradoxe de ces chiffres 2022, c'est que dans les champs, il y a une envie de bio", assure Laure Verdeau, "les agriculteurs souhaitent se convertir en bio sauf qu'on leur dit 'non en ce moment le marché n'est pas là'. Sauf qu'on ne va pas attendre que le marché se crée, donc il faut absolument stimuler ce marché-là." Selon la directrice de l’Agence bio, "si on avait attendu qu’il y ait un marché pour les voitures électriques, on roulerait encore au diesel !"