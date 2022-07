Achats groupés, location d'objets, bio délaissé : comment l'inflation a modifié nos habitudes de consommation

L'inflation n'avait pas atteint un tel niveau depuis 1985 : la hausse des prix à la consommation s'est encore accélérée en ce mois de juillet, pour atteindre 6% sur un an, a annoncé l'Insee ce vendredi. La guerre en Ukraine a provoqué une nouvelle donne économique, avec une flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Industriels, collectivités et particuliers tentent de s'adapter, tant bien que mal, afin de réduire au maximum la facture. Passage en revue.

De moins en moins de quantité dans les produits vendus en magasin

Les industriels également en première ligne face à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Cette inflation se répercute sur leurs produits : pour faire face à l'augmentation des coûts de production, certains groupes mettent en place une pratique appelée "srinkflation", contraction de "shrink", qui signifie "réduire" en anglais", et d'"inflation", qu'on pourrait traduire comme "inflation masquée". Le principe est simple : réduire la quantité d'un produit tout en le vendant au même prix.

La pratique est légale si le prix et la quantité sont mentionnés sur le produit. Mais, comme l'explique Pierre Chandon, professeur de marketing à l'Insead, certains industriels jouent avec les règles : "Le prix du produit est marqué en gros, mais la quantité est parfois inscrite au dos du paquet, là où il faut sortir ses lunettes pour le voir". Les consommateurs ne se rendent donc pas forcément compte que les quantités diminuent, et continuent ainsi d'acheter le même produit dont le prix n'augmente pas.

De plus en plus de prix ronds et bas

Un autre indicateur montre que les consommateurs recherchent aujourd'hui le petit prix : les promotions sur les grandes quantités sont moins populaires. Pour Philippe Goetzmann, spécialiste de la grande distribution, ce n'est pas étonnant : "Le pouvoir d'achat perçu, c'est ce que le consommateur peut s'acheter avec l'argent dont il dispose, donc plus il pourra acheter d'articles, plus il aura le sentiment de faire de bonnes affaires". À l'inverse acheter des grandes quantités donne l'impression de dépenser plus, même si le prix au kilo revient moins cher.

Pour répondre à cette demande, les enseignes multiplient les opérations "Pouvoir d'achat", comme Casino qui propose un panier de cinquante produits du quotidien, pour un prix total de 50 euros. "Ce sont des produits essentiels. On s'engage à tenir ces prix jusqu'à la fin de l'année, et en cas de hausse des prix, on s'engage à rembourser la différence en bons d'achats", précise Sébastien Corrado, directeur exécutif de Casino. Des petits prix nécessaires car, au mois de mai, les achats de produits de premiers prix ont augmenté de 18%.

L'essor des bibliothèques d'objets, alternatives à l'achat

Alors que le pouvoir d'achat diminue, des initiatives se développent pour proposer des alternatives à l'achat. C'est le cas des "bibliothèques d'objets", ou "objethèques", qui fleurissent dans l'Hexagone depuis le mois de février. Ces bibliothèques proposent une offre d'abonnement à l'année, qui permet d'emprunter des articles que l'on n'utilise que ponctuellement. "Des gens sont venus emprunter une tente pour faire un festival, d'autres avaient besoin d'une pièce pour faire un peu de mécanique par exemple", témoigne Benjamin Sahun, fondateur de l'objethèque des Cornouailles, à Quimper. Une manière de lutter aussi contre la surconsommation.

Ce type d'initiatives centrées sur le partage ou la revente d'objets de seconde main n'est pas récent. La tendance s'est déjà fait sentir en 2012, lors d'une brève poussée inflationniste. Pour Philippe Moati, de l'Observatoire Société et Consommation, "les pratiques collaboratives que l'on connaissait déjà devraient connaître un nouvel élan, et de nouvelles initiatives pourraient apparaître". Certaines grandes enseignes se lancent dans le mouvement, comme Monoprix avec son offre de prêt de matériel, ou Décathlon, qui s'est lancé dans la location d'équipements en Belgique.

Des produits bio délaissés

Lorsque les produits bio ont envahi les rayons de la grande distribution il y a cinq à six ans, les consommateurs ont commencé à se méfier. La baisse du pouvoir d'achat a amplifié le recul : les ventes ont baissé de 4% en 2021, et cette tendance se poursuit : "Jusqu'au mois d'octobre, on était orienté vers une consommation de type "moins mais mieux", vers des produits plus qualitatifs, haut de gamme. L'essor du bio a été très puissant, mais il est en difficulté depuis six mois", observe Philippe Goetzmann, spécialiste de la grande distribtion.

Le phénomène pourrait toutefois s'inverser, estiment les artisans du bio : après huit ans à la tête de la filiale bio de Danone, Christophe Audouin accompagne désormais les producteurs de lait qui se lancent dans la commercialisation de yaourts bio et fermiers. "La crise géopolitique, et notamment les tensions sur les matières premières agricoles, nous montrent que les systèmes bio sont plus résilients parce que moins consommateurs de ressources, par exemple les engrais ou les pesticides. On atteint des niveaux de prix sur le lait conventionnel qui sont supérieurs au prix du lait bio", argumente-t-il. Une filière qui souligne qu'en quinze ans, le marché est passé de 5 à 13 milliards d'euros, et qui veut croire que le ralentissement actuel n'est que ponctuel.

De plus en plus d'achat groupés d'énergie

Du côté de certaines collectivités, face à la hausse des prix de l'énerge, l'une des clés se trouve dans les achats groupés. Présent en France depuis une dizaine d'années, ce mouvement propose aux consommateurs de se regrouper pour obtenir des tarifs préférentiels sur les factures énergétiques. Dans la ville de Tarare, près de Lyon, le maire Bruno Peylachon a déjà réalisé une opération de ce genre l'an dernier, pour 200 habitants de la commune. " On a réussi à obtenir des prix fixes sur le gaz. On peut estimer l'économie réalisée à 50% ", se félicite l'élu.

Alors que le bouclier tarifaire pourrait s'achever début 2023, " les collectivités nous sollicitent de plus en plus, car elles voient la vague qui est en train d'arriver", confirme Etienne Jallet, qui travaille pour le site Wikipower, l'une des premières plateformes de regroupement de consommateurs. "En 2023, l'électricité coûtera dix fois plus cher sur les marchés qu'il y a un an", insiste-t-il.