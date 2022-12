"Achète-toi une vie" : Greta Thunberg tacle un kickboxeur américain tout fier de ses grosses voitures

Il s'est fait prendre à son propre jeu... Sur le réseau social Twitter, la militante pour le climat Greta Thunberg a été interpellée par un kickboxeur américain. Il se moquait d'elle, mais son message s'est finalement retourné contre lui suite à la cinglante réponse de la militante de 19 ans, qui lui a notamment lancé "achète-toi une vie". La passe d'armes a été partagée et commentée des milliers de fois.

Provocation puis réponse cinglante

Andrew Tate, ancien boxeur professionnel qui a fait fortune grâce aux cryptomonnaies, a lancé les hostilités en postant ce message : "Salut Greta. J’ai 33 voitures. Ma Bugatti a un moteur quad turbo de 8 litres et 16 valves. Mes deux Ferrari 812 Competizione en ont un de 6,5 l et 12 valves. C’est juste le début, a écrit le boxeur en postant une photo de lui à côté de sa Bugatti. S’il te plaît, donne-moi ton adresse mail comme ça, je pourrai t’envoyer la liste complète de ma collection de voitures et leurs énormes émissions respectives". Le tout accompagné d'une photo de lui en train de faire le plein de sa voiture de marque Bugatti.

Publicité

Il pensait sûrement faire le buzz avec ce Tweet moqueur, mais c'est bel et bien la réponse de Greta Thunberg qui a fait réagir. "Oui, merci de m’éclairer. Envoie-moi un mail à l’adresse energiedepetitebite@achètetoiunevie.com", a-t-elle répondu, une fausse adresse mail évoquant son "énergie de petite bite", et l'invitant à s'acheter une vie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un influenceur déjà banni des réseaux pour misogynie

L'influenceur, ancien champion de boxe connu aujourd'hui notamment pour ses vidéos YouTube, multiplie les remarques misogynes sur sa chaîne et ses différents réseaux sociaux : "La place des femmes est à la cuisine", "une femme qui sort avec un homme appartient à cet homme", etc. Il a déjà été banni de YouTube, TikTok, Facebook et Instagram pour avoir partagé ce type de discours violent et haineux. Twitter était d'ailleurs le premier réseaux à l'exclure, en 2017, après une nouvelle phrase haineuse contre les femmes pendant le mouvement #metoo, assurant alors que les victimes d'agression sexuelle "portent une part de responsabilité". Il est de retour sur le site depuis novembre, au moment où le milliardaire et désormais propriétaire de la plkateforme, Elon Musk, a décidé de réintégrer des comptes supprimés.

Andrew Tate a simplement répondu "comment oses-tu ?", à la réponse de Greta Thunberg qui a fait réagir de nombreuses personnes. Le tweet de la militante a été partagé plus de 480.000 fois. Certaines personnes se sont réjoui de la répartie de la militante avec le " #GretaWins ". D'autres l'ont accusée de faire du "body shamming" - pratique qui consiste à humilier une personne sur un trait physique - en évoquant son "énergie de petite bite".