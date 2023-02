Activités professionnelles, déclarations d’intérêts, mandats: la Haute Autorité dissèque le profil des députés

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié mercredi les déclarations d’intérêts et d’activités des députés . On y a apprend que la moitié des députés ont un autre mandat électif comme celui de conseiller municipal. La plupart des activités déclarées ont été exercées dans le secteur privé. Un député sur douze affirme avoir été consultant à un moment donné, avant d’être élu à l’Assemblée nationale.

Cinq députés épinglés

La HATVP a épinglé cinq députés pour manque "d'exhaustivité ou d'exactitude" dans leurs déclarations de patrimoine. Mais aucun "manquement substantiel susceptible de caractériser une infraction pénale" n'a été repéré, indique la Haute Autorité présidée par Didier Migaud.

Il s'agit de déclarations de patrimoine, notamment épinglées en raison de sous-évaluations, pour cinq parlementaires dont le nom n'est pas divulgué. Les députés élus en juin 2022 ont eu deux mois pour déposer leurs déclarations d'intérêts et d'activités ainsi que leurs déclarations de situation patrimoniale. Les déclarations de patrimoine sont consultables sur rendez-vous en préfecture, leur divulgation est interdite. Les déclarations d’intérêts et d’activités de 569 députés sont, elles, consultables librement sur Internet.

Un autre mandat pour 50% des députés

Grâce à ce rapport, on apprend que 47% des députés ont été réélus, que l’Assemblée est majoritairement masculine, composée à seulement 38% de femmes. La moyenne d’âge est de 49 ans. Un député sur deux conserve un autre mandat en parallèle de celui à l'Assemblée. Dans 38% des cas, c’est un mandat de conseiller municipal, dans 20% des cas, de conseiller régional. Depuis la loi contre le cumul des mandats, les députés ne peuvent plus occuper le poste de maire, de président(e) de conseil régional ou départemental, d’adjoint(e) au maire etc.

17% des députés conservent une activité profesionnelle

La Haute Autorité recense 398 députés (près de 70% de l’hémicycle) qui déclarent une activité professionnelle ou de consultant au cours des cinq dernières années. "11 % d’entre eux (43) ont déclaré à la fois une activité professionnelle et une activité de consultant. Parmi ceux-ci, huit sont des députés réélus", note encore le rapport.

Près des deux tiers de ces activités ont été exercées dans le secteur privé. Un(e) député(e) sur 12 déclare avoir exercé une activité de consultant.

Des députés avec un autre travail à côté

17% des députés déclarent conserver au moins une activité professionnelle en parallèle de leur mandat, dans le secteur privé pour la majorité d'entre eux (81%). "Parmi les députés concernés, trois déclarent conserver au moins une activité de consultant en plus d’une autre activité professionnelle. Il s’agit de deux députés nouvellement élus et d’un député réélu", écrit la HATPV.