Adapter, adopter, abandonner : à quoi devrait ressembler nos villes du futur ?

Canicule, bouchons, pollution atmosphérique, etc. Chaque année, la ville nous dévoile un peu plus ses faiblesses face à la surpopulation, l’étalement urbain et le réchauffement climatique. Nombreux sont ceux qui souhaitent repenser la ville pour la rendre plus vivable, mais surtout plus durable.

Sylvain Grisot fait partie de ces théoriciens. Il est urbaniste, enseignant chercheur et fondateur de l'Agence d'urbanisme Dixit. Il a notamment écrit le Manifeste pour un urbanisme circulaire , et a cosigné avec Christine Leconte Réparons la ville. Propositions pour nos villes et nos territoires , tous deux aux éditions Apogée.

Sylvain Grisot sait que la ville de demain est déjà là, sous nos yeux. Rien ne sert de construire toujours neuf toujours plus loin, il faut adapter !

L’urbaniste part d’un constat simple : une ville ne se construit pas en un jour. Il faut penser son usage, sa fonctionnalité et sa qualité de vie sur le long terme. Préoccupé par ce qui appelle le « rendez-vous avec 2050 », il souhaite repenser totalement notre rapport à la ville et à l'urbanisme. Pour ce faire, il base sa pensée sur trois concepts : adapter, adopter et abandonner.

Adapter

Pour repenser la ville de demain, détruire pour reconstruire n'est pas une solution. C'est un procédé extrêmement coûteux en matière première. Le sujet de la construction neuve, de la performance de nos nouveaux bâtiments, de l'innovation technologique est intéressant mais complètement secondaire. « On a déjà construit 80 % de la ville de 2050. » Il faut en priorité se pencher sur ce qui est déjà là.

Actuellement, on assiste selon lui à un phénomène de sur-construction par rapport à l'augmentation du nombre de ménages, qui est accompagné d’une augmentation du nombre de logements vacants, de résidences secondaires, touristiques, qui parfois sont louées à la nuit. Aujourd’hui, il y a 3 millions de logements vacants en France.

Le problème de ces deux logiques, c'est qu'actuellement, nous continuons de construire alors même que nous avons tous ces logements vacants. La conséquence de tout cela est l'étalement urbain. « On se concentre sur le neuf et souvent le neuf dans la périphérie. Ce qui veut dire que non seulement, on construit encore avec toutes les émissions carbone qui sont associées, mais surtout on est de plus en plus dépendants à l'automobile et donc aux mobilités carbonées. »

Il faut donc adapter l'existant, le vacant, avant de dépenser inutilement nos ressources.

Adopter

Ce que Sylvain Grisot veut adopter, c'est l’urbanisme circulaire. Un mouvement urbanistique qui évite le plus possible les constructions nouvelles. Le but est de réfléchir à faire autrement, avec moins ou en partageant.

Mais surtout, ce mouvement se focalise sur l’étude du terrain, de l’espace au cas par cas. Car il ne faudrait pas décalquer le même modèle par tout. Chaque territoire urbain possède ses propres logiques, avec ses avantages et ses inconvénients.

Recycler les friches industrielles

Réhabiliter les copropriétés et les logements sociaux

Construire sur la hauteur, en ajoutant des logements supplémentaires sur les toits d’immeubles existants

Partager les espaces publics, comme les écoles qui peuvent devenir, le soir, des maisons d’associations

Partager les espaces privés, notamment les entreprises. Comme les restaurants d’entreprise qui peuvent devenir des espaces de coworking

Réfléchir à l’utilité de bureaux d’entreprise à l’heure du télétravail

Abandonner

L’urbaniste a pour ambition de diminuer notre dépendance à la voiture. Pour lui, elle a pris une place beaucoup trop importante dans notre quotidien.

« La voiture est un véhicule qui est particulièrement inefficace d'un point de vue énergétique. Son énergie est pour l'essentiel une énergie carbonée dont on doit se passer. Mais surtout, il prend énormément de place dans la ville. »

Sylvain Grisot va même plus loin en expliquant que la voiture électrique n’est pas non plus une solution. « La voiture électrique prend toujours autant de place. On n'a pas les ressources minérales pour transformer l'ensemble de nos voitures. Ce n'est pas la réponse à tous nos problèmes. »

Et le vélo alors ?

Pour l’urbaniste, le débat voiture contre vélo, est un débat assez parisien. Pour autant, c'est un symbole.

Choisir le vélo, c’est faire le choix d'un véhicule qui est extrêmement performant, car il utilise très peu d'énergie, très peu de matériaux et très peu de place pour déplacer finalement une masse donnée.

Il ajoute : « Le vélo non plus n'est pas la réponse à tous nos problèmes. La réponse, c'est la proximité qui fait qu'on se rapproche de l'emploi, des services, etc. »

Quelle ville pour le futur ?

Pour Sylvain Grisot, la ville du futur est peut-être une ville moins dense, dans laquelle on a peu construit, où l’on est moins dépendants de la voiture pour un peu tout faire.

Il envisage d’en finir avec le fonctionnalisme de nos quartiers : les zones commerciales, les cités-dortoirs, les centres historiques et culturels, etc. Et si l’on arrêtait de concevoir la ville comme étant composée d’un centre et d’une périphérie ? Et si chaque quartier avait son lot de commerces et de services qui lui permettrait d’être indépendant ? Et puis si nous relions tous ces quartiers avec des passages pour les mobilités douces, pour pouvoir y vivre à pied ou à vélo ?

« C'est peut-être la ville de l'avenir, le périurbain, en tout cas, c’est déjà là que l'on peut retravailler. »

