"Addiction", "opacité" : TikTok sommé par la Commission d'enquête du Sénat de prendre des mesures

Opacité, addiction et liens avec la Chine. Pendant quatre mois, la commission d'enquête du Sénat s'est penchée sur le cas de TikTok, "dernier-né des grands réseaux sociaux", devenu incontournable, notamment chez les jeunes générations, et mené plusieurs heures d'auditions. Si le rapport revient notamment sur l'addiction que Tiktok procure avec ses vidéos qui s'enchaînent sans jamais s'arrêter, il pointe surtout ses "risques évidents du fait des liens avec la Chine".

Dans ce contexte, la commission lance un ultimatum à TikTok, appelant à sa suspension en France pays et dans l'Union européenne si le réseau ne clarifie pas, d'ici le 1er janvier 2024, la nature de ses liens avec les autorités chinoises et ne met pas en place une modération des vidéos, mais aussi un "contrôle effectif de l'âge".

Mieux contrôler TikTok et réduire son "additivité"

Ceux qui ont installé TikTok l'ont constaté. L'enchaînement des vidéos courtes et divertissantes est sans fin. Et en quelques secondes, l'algorithme s'adapte aux vidéos que vous avez le plus regardé pour vous en proposer encore plus sur le même thème, dans une certaine "opacité", et une addiction plus forte encore que sur les autres réseaux sociaux. "Cette captation de l’attention est telle que certains psychologues considèrent qu’il existe une 'adictivité'", prévient la commission, avec "un enjeu de santé publique au regard des inquiétudes sur les effets psychologiques de TikTok". "Les constats délivrés par certains praticiens sont préoccupants : impacts en termes de déficit de sommeil, de troubles de l’attention ou encore de sédentarité."

La commission du Sénat pour le côté très addictif de l'application.

Pour éviter les dérives, la commission demande notamment de mettre en place une modération "efficace" et un "système performant de vérification de l’âge, prévoyant un tiers vérificateur indépendant, avant le 1er janvier 2024. Elle demande également d'instaurer, pour les mineures, "un blocage de l’application au bout de 60 minutes".

Influence des internautes, vidéos de désinformation

Dans ce contexte, la commission veut également "tenir (TikTok) responsable de son contenu" , en raison de son "rôle actif" sur les vidéos qu'il diffuse, alors que les réseaux sociaux sont accusés d'avoir participé à l'emballement des récentes violences urbaines en France. "Ceci met particulièrement en relief les risques que représente une application ainsi largement diffusée, dont les contenus, comme il a été démontré, pourraient être biaisés au profit d'autorités chinoises soucieuses d'alimenter des troubles susceptibles d'affaiblir l'image de la démocratie", établit le rapport, qui insiste également sur le fait que le réseau social agit de "manière ciblée" sur le fonctionnement de son algorithme.

Le rapport revient également sur les multiples polémiques qui ont émaillé l'histoire de l'application depuis qu'elle est devenue, lors du confinement, l'une des plus prisées des adolescents. Elle a notamment été accusée d'avoir espionné et géolocalisé à distance des journalistes , transféré des données d'utilisateurs vers la Chine ou encore pris des mesures de censure au bénéfice de la Chine ou de ses alliés, notamment la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine.

"Opacité multiforme", sur ses liens avec la Chine

TikTok appartient au géant Chinois ByteDance. Le rapporteur Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants-République et Territoires, insiste sur la forte dépendance du réseau à sa maison mère, une société installée aux îles Caymans "pour des raisons d'opacité" , mais détenue et contrôlée par des actionnaires chinois. Les sénateurs demandent donc à l'entreprise de clarifier la nature de ses liens avec la Chine. Selon eux, le Parti communiste chinois exerce sur les entreprises de son pays, dont TikTok, "un contrôle étroit par divers moyens" , et notamment "la création de cellules au sein de ces entreprises" . "Comme Huawei hier, TikTok incarne aujourd’hui logiquement les inquiétudes qu’une entreprise numérique d’origine chinoise peut susciter", ajoute le rapport.

Bien qu'il revendique une "séparation totale" avec ses entités en Chine, TikTok est également accusé de transférer des données d'utilisateurs vers le pays . Justement, invoquant les risques en matière de cybersécurité, le gouvernement français a interdit en mars le téléchargement et l'utilisation du réseau social sur les téléphones professionnels des 2,5 millions de fonctionnaires d'Etat.

Un ultimatum fixé au 1er janvier 2024

Après avoir évoqué tous les points, la commission d'enquête compte "demander au Gouvernement de suspendre TikTok en France (...) et au sein de l’UE pour des raisons de sécurité nationale", si "TikTok n’a pas répondu avant le 1er janvier 2024 aux principales questions", qui ont été soulevées dans le rapport. Alors que l'application est utilisée chaque mois par environ 150 millions d'Européens. Parmi les demandes : "Détailler publiquement les nouvelles mesures de transparence et de modération mises en œuvre", ou encore "accroître les moyens de la modération francophone et préciser ceux dédiés à la lutte contre la désinformation".

Enfin, ils exigent "la négociation d'un accord équitable" avec la société des auteurs contre le piratage audiovisuel, et une rémunération plus juste des éditeurs de musiques utilisées sur la plateforme.