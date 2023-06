Adieu journaux intimes, gifs pailletés et fAntAIsies TypOgrAphiQuEs : Skyblog annonce sa fermeture

C'est le marqueur d'une génération, celle qui a découvert en même temps les conversations sur MSN et qui n'avait pas encore d'iPod mais un discman : le service Skyblog, lancé fin 2002, va s'arrêter le 21 août prochain. Dans un article publié jeudi sur son propre skyblog (forcément), l'équipe du service annonce que "pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public".

Le 17e site mondial en 2007

A l'origine de Skyblog, il y a la radio Skyrock, qui lance son propre service de blogs au moment où ce que l'on appelait le web 2.0 émergeait, un modèle d'Internet dans lequel il devenait presque aussi facile d'être contributeur que lecteur. La simplicité de la plateforme lui rapporte son succès : "Les skyblogs sont devenus le 17e site mondial en 2007", rappellent les équipes du site.

Résultat, en quelques années, la plateforme devient très prisée des ados, qui y voient une forme de journal intime en ligne. "C'était le premier moyen de communiquer en ligne, de se connecter avec nos copains, de parler de tout, de rien, j'y passais beaucoup de temps", se souvient Perrine Poncet, créatrice du compte Instagram @nineties.memes dédié aux années 90 et au début des années 2000, suivi par 120 000 personnes – et qui a partagé en story, ce vendredi matin, le contenu de son blog : "Il m'arrive d'aller le consulter pour voir mes bons souvenirs en ligne – même si j'en donne rarement l'adresse parce que c'est un peu honteux ! Ca fait un petit pincement au cœur, cette disparition".

Codes visuels et nostalgie

Les skyblogs deviennent des journaux intimes, mais aussi des pages de fans d'artistes, de collectionneurs, d'écrivains en herbe, et même de grands-parents. Et leur contenu est indissociable de leur forme : couleurs flashy, fantaisies typographiques, etc. "Il y avait une façon d'écrire sur les skyblogs, on passait du temps à faire des dégradés de couleur, cacher des petits textes. Il y a une imagerie skyblog... qui n'a pas toujours été très respectueuse de la langue française !" s'amuse Perrine Poncet. "On avait des photos qui s'animaient, avec des paillettes, c'était très kitsch mais très identifiable".

Ironie du sort, ce jeudi, le groupe Kyo a relancé son skyblog pour célébrer les 20 ans de sa chanson "Le Chemin" (et la sortie d'une nouvelle version).

Jusqu'au 21 août, ceux et celles qui ont encore un skyblog ont la possibilité de le télécharger pour l'archiver à titre personnel – un article explique comment faire. Après cette date, tous les contenus de la plateforme seront retirés. Mais l'entreprise assure qu'ils seront conservés à titre d'archive : "Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle."