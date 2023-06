Adolescent tué à Nanterre : ce que l'on sait de la vidéo qui met à mal la version des policiers

C'est une vidéo qui fait toute la différence. Mardi matin à Nanterre, la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier , a été filmée par une passante. Les images, publiées sur Twitter, contredisent la version de la police, qui a affirmé que l'automobiliste avait foncé sur les agents.

La vidéo a été tournée par une passante

La vidéo a été publiée sur Twitter à 10h26 mardi par le compte @Ohana_Fgn, soit deux heures après le tir. Contactée par France Inter, la propriétaire du compte explique ne pas être l'autrice de la vidéo, mais que la scène a été filmée par son apprentie. La vidéo dure 40 secondes, avec une première partie de 11 secondes qui montre le tir, et une deuxième partie où on voit la voiture arrêtée quelques mètres plus loin, encastrée dans un poteau.

Hormis cette juxtaposition des séquences, il n'y a pas eu de montage et la vidéo a été publiée dans son intégralité, nous assure la propriétaire du compte Twitter.

Elle met à mal la version des policiers

Les images montrent deux motards de la police, à pied, qui se tiennent à gauche d'une Mercedes AMG jaune, au niveau de la fenêtre conducteur. La voiture est à ce moment-là immobilisée dans le passage François-Arago. Les deux policiers tentent d'interpeller le conducteur, l'un d'eux a son arme braquée sur l'automobiliste. On entend - difficilement - "tu vas te prendre une balle dans la tête". La voiture redémarre, le policier - qui se trouve toujours sur le côté gauche de la voiture - tire.

Cette première séquence dure 11 secondes et ne correspond pas à la version donnée mardi dans un premier temps aux médias par des sources policières, qui avaient affirmé qu'un véhicule avait foncé sur les deux motards de police.

Des conséquences majeures

La vidéo est rapidement devenue virale. Elle enregistre actuellement plus de 2,5 millions de vues et a été partagée plus de 600 fois. Elle a été reprise en masse par d'autres comptes et déclenché un torrent d'indignation : depuis mardi matin, plus de 620.000 messages mentionnant "Nanterre" ont été publiés sur Twitter, d'après l'outil Quicktrends de l'agence spécialisée Visibrain .

De nombreuses personnalités politiques ont aussitôt commenté la vidéo, comme l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, qui a dénoncé des "images horribles". "Un refus d'obtempérer ne devrait jamais mériter la peine de mort !", a-t-elle écrit sur Twitter, comme nombre de ses collègues. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin puis la Première ministre Élisabeth Borne ont eux-mêmes dénoncé des "images choquantes". À Marseille où il était en déplacement, le président Emmanuel Macron a déploré un drame "inexplicable" et "inexcusable" . Plusieurs personnalités, dont l'acteur Omar Sy et le footballeur Kylian Mbappé ont aussi réagi en rendant hommage à Nahel.

Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, l'avocat de la famille de la victime, Me Yassine Bouzrou, a annoncé deux plaintes "ces prochains jours". L'une visera l'auteur du tir pour homicide volontaire et son collègue pour complicité. Une seconde plainte, pour faux en écriture publique, sera déposée à l'encontre des policiers, "qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo", a annoncé l'avocat.

Le drame révélé par la vidéo a aussi provoqué des scènes de violences à Nanterre et dans différentes villes de région parisienne dans la nuit de mardi à mercredi.

Il existe d'autres vidéos de la scène

Cette vidéo de la scène n'est pas la seule. Une autre a été filmée par le conducteur de la voiture qui précède celle de Nahel. Durant les sept secondes de cette vidéo, on voit les deux policiers s'approcher de la vitre du conducteur, on les entend crier, sans pour autant comprendre ce qu'ils disent. On entend également des coups donnés par l'un des policiers à la voiture.

Une autre vidéo - plus confuse - montre la scène vue de derrière. D'autres, enfin, sont tournées après que la voiture s'est encastrée dans un poteau, quelques mètres plus loin.