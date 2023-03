La réforme des retraites adoptée par le Sénat, dernières tractations avant le retour à l'Assemblée nationale

C'était attendu. Le Sénat, à majorité de droite, a adopté jeudi matin, avant la dernière étape très attendue à l'Assemblée nationale, le texte de compromis sur la réforme des retraites qui entérine le recul à 64 ans de l'âge de départ. Dans un hémicycle, qui a retrouvé son calme par rapport à la quinzaine passée, le vote a été acquis par 193 voix contre 114, au terme d'une séance d'une heure trois quarts.

Sans surprise, les groupes LR et centristes ont majoritairement voté en faveur de la réforme, joignant leurs voix au groupe RDPI à majorité Renaissance et Indépendants. Mais six sénateurs LR ont néanmoins voté contre, de même que sept centristes. 19 sénateurs LR se sont abstenus, ainsi que 13 centristes. En première lecture, samedi, le Sénat avait adopté le texte avec deux voix de plus.

Les regards tournés vers l'Assemblée

"A l'issue de la Commission mixte paritaire (...) l'équilibre de notre système de retraites en 2030 est garanti", a assuré le ministre des Comptes publics Gabriel Attal . "Cette réforme des retraites, c'est aussi celle du Sénat et des sénateurs", a-t-il déclaré, saluant "le fruit d'un compromis politique construit patiemment". "Avec 74 heures de discussion à l'Assemblée et 102 heures au Sénat, le débat a eu lieu", a de son côté estimé le ministre du Travail Olivier Dussopt pour qui le texte "a été profondément enrichi jour après jour et au fil de la discussion".

C'est désormais le Palais Bourbon qui détient la clé de l'adoption définitive du texte. Son sort va se jouer à partir de 15 heures à l'Assemblée nationale, avec un vote des députés ou non, si le gouvernement fait le choix d'engager sa responsabilité sur la base de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet une adoption du projet sans vote.

Macron réunit son camp à midi

Emmanuel Macron doit prendre sa "décision en fin de matinée" sur la possibilité d'aller à un vote à l'Assemblée nationale ou la nécessité de recourir au 49.3. Après les ministres concernés hier soir, il doit de nouveau réunir à la mi-journée les chefs du camp présidentiel pour "refaire un suivi" avant de trancher. Selon les informations de France Inter, jusqu'ici, le président a exprimé son "souhait" d'aller jusqu'au vote et "de toute tenter pour trouver une majorité", jugeant qu'il valait mieux risquer la défaite politique que mettre le feu aux poudres en passant en force, évoquant même l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite.

En l'absence de majorité absolue, l'exécutif dépend des voix des députés Les Républicains, mais le parti de droite est extrêmement divisé sur le sujet. D'après les derniers décomptes effectués dans la majorité, la réforme des retraites pourrait passer avec un avantage de quelques voix à peine, avec une variable autour du nombre d'abstentionnistes. Jusqu'à la dernière minute, Emmanuel Macron peut convoquer un Conseil des ministres exceptionnel, pour finalement décider d'engager la responsabilité du gouvernement.

L'avenir de Borne en question

Et dans le cas d'un vote défavorable, ou même de l'utilisation du 49.3, la question de l'avenir d'Élisabeth Borne à la tête du gouvernement se posera inévitablement. Le président a bien fixé la mission de la Première ministre : construire des majorités texte par texte. Mais un échec serait aussi difficile à avaler pour Emmanuel Macron, lui qui a fait de ce texte la mère des réformes.