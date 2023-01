Adrien Quatennens prépare son retour à l'Assemblée, mais la crise à LFI est loin d'être soldée

Au dernier rang, tout au fond de l'hémicycle tout au bout du banc Insoumis, le député désormais non-inscrit Adrien Quatennens s'est vu décerner la place 564. Exfiltré de la Commission des affaires sociales, il siégera dans la plus discrète Commission des Affaires étrangères. À quand son retour effectif à l'Assemblée ? En théorie dans une semaine pile. La question doit être débattue à nouveau en fin de semaine au sein de la direction du mouvement et lundi prochain lors du séminaire des députés de la France Insoumise.

"Sabotage"

Condamné mi-décembre à quatre mois de prison avec sursis pour avoir giflé sa femme , Adrien Quatennens a été exclu pour quatre mois de son groupe parlementaire, après une mise en retrait de trois mois. Il siégera donc en tant que non-inscrit jusqu'au 13 avril. Mais au sein de LFI, la crise est loin d'être soldée. Sur la boucle Telegram dite "La Bande" où se parlent plusieurs parlementaires Insoumises, le débat est vif. "Il ne va quand même pas nous pourrir notre rentrée en pleine annonce de la réforme des retraites par Macron, ce serait du sabotage", s'indigne une députée.

Publicité

On croyait pourtant l'affaire réglée. Mi-décembre, les 75 députés de la France Insoumise avaient acté une forme de retour progressif : une mise en quarantaine de quatre mois, Adrien Quatennens siégeant à l'extérieur du groupe, un stage de formation et de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Avant de reprendre sa place au sein du groupe.

Mais son interview très controversée sur BFMTV au moment de lendemain de sa condamnation, a rebattu les cartes. De jeunes militants sont montés au front, une tribune fin décembre dans le journal Le Monde considérant qu'il n'était pas possible de compter en son sein un député dont les actes entrent en contradiction avec les principes du programme de La France Insoumise. L'Avenir en Commun a effectivement théorisé politiquement un féminisme de combat intransigeant sur les violences sexistes et sexuelles.

Référendum révocatoire

Nombre de ceux qui s'opposent au retour d'Adrien Quatennens mettent en avant aussi la proposition de référendum révocatoire des élus que Jean-Luc Mélenchon a inscrit au fronton de sa VIe République. Le député du Nord, selon eux, devrait retourner devant les électeurs.

Il y a encore la temporalité de ce retour. Celui-ci intervient dans un moment de crise interne autour d'une restructuration du mouvement contestée par des député.es qui se sentent exclu.es du nouveau cœur du réacteur. Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin ou encore Clémentine Autain : nombre d'entre eux considèrent qu'ils sont victimes de leurs prises de positions sur l'affaire Quatennens. Les proches de Jean-Luc Mélenchon estiment à l'inverse qu'ils utilisent la tribune médiatique pour régler des comptes politiques en raison d'ambitions personnelles contrariées.

"Les meutes de vautours et de hyènes"

Les militants sont très divisés aussi : entre ceux refusent désormais de militer sous la bannière de la France Insoumise, "la grève militante" des jeunes Insoumis , et ceux qui soutiennent une pétition pour le retour sans condition du député du Nord, dénonçant un lynchage médiatique et la pression des autres partis de la Nupes. Réclamant une véritable consultation de tous les Insoumis sur la question.

Une campagne très active sur internet également menée par la militante LFI Michelle Tirone s'en prend vivement aux parlementaires qui auraient "tête baissée (...) suivi les meutes de vautours et de hyènes qui s’acharnaient sur Adrien", sans qu'"absolument aucun ni aucune" n’ait "même tenté de prendre la parole publiquement pour mettre des poids de l’autre côté de la balance qu’ils ont toujours laissé pencher contre Adrien, absolument contre."

Les partisans de cette ligne ont décidé de boycotter jusqu'au 13 avril, date présumée de la réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire, le travail des députés Insoumis.