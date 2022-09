Adrien Quatennens reconnaît avoir donné "une gifle" à sa femme et se met en retrait de ses fonctions à LFI

Dans un long communiqué publié ce dimanche sur les réseaux sociaux, le député du Nord Adrien Quatennens annonce, se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de La France Insoumise. Une annonce qui intervient après la divulgation dans la presse d'une main courante déposée par son épouse à son encontre. "Parce que je suis responsable politiquement et que je tiens à l'exemplarité à laquelle je veux m'assigner et qui a toujours été ma ligne de conduite, j'en tire les conséquences politiques. Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de La France insoumise pour protéger le mouvement", écrit le député.

"Des interrogations ont été créées sur la nature des faits qui pourraient m'être reprochés. Je ne veux pas faire supporter ces pressions par le mouvement que je représente. Ni que perdurent des spéculations infamantes à mon sujet. Ni que mon épouse n'ait à subir des conséquences qu'elle affirme ne pas avoir souhaitées", poursuit-il, avant de détailler sa version de faits.

Le député "condamne fermement" par ailleurs "l'acte de malveillance politique consistant à faire fuiter dans la presse le contenu d'une main courante, contre la volonté exprimée de la personne l'ayant déposée, qui n'en souhaitait pas la moindre suite et l'avait précisé, dans le seul but d'atteindre un homme politique dans son engagement et, à travers lui, toute une famille et tout un mouvement". Il dit se tenir à la disposition de la justice et demande que sa vie privée et celle de sa famille soient respectées.

"J'ai donné une gifle"

Le député souhaite par ce communiquer livrer sa version des faits et revenir sur sa relation "en toute transparence", "dans l'espoir que nous puissions trouver le chemin de l'apaisement". Adrien Quatennens explique notamment que c'est son épouse, avec qui il est marié depuis 2014, qui a souhaité divorcer. "C'est une décision dont je souffre", indique-t-il. "Beaucoup de Français la vivent et nous ne sommes peut-être pas égaux dans notre capacité à l'accepter."

Il détaille alors "les disputes" qui peuvent être évoquées dans la main courante, dont il dit ne pas connaitre le contenu. "Dans l'une d'entre elles, dans un contexte de rupture de communication entre nous, je lui ai saisi le poignet", écrit-il d'abord, avec d'évoquer une autre dispute, lors de laquelle il explique lui avoir "pris son téléphone portable. Voulant le récupérer, elle m'a sauté sur le dos. Je me suis dégagé et, en me relâchant, elle s'est cogné le coude", indique le député, qui reconnait par ailleurs lui avoir envoyé "de trop nombreux messages" pour tenter de la convaincre "que nos difficultés de couple pouvaient être dépassées". Mais les faits ne s'arrêtent pas là. Adrien Quatennens poursuit en expliquant que la main courante peut aussi contenir un fait datant d'il y a un an : "Dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle". Un geste qu'il dit avoir "profondément regretté".

"Je sais qu'aucune explication, si dure soit-elle, et qu'aucun contexte, si complexe que fût la situation, ne justifient ces comportements", reconnaît Adrien Quatennens, qui se défend d'être "un homme violent". "Si mon épouse a jugé nécessaire de la déposer pour laisser une trace dans le contexte particulier des tensions autour de notre divorce, cela lui appartient."