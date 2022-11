Adrien Quatennens : Sandrine Rousseau l'invite à prouver aux femmes que sa présence à l'Assemblée est "utile"

Il prévoit de revenir à l'Assemblée d'ici la fin du mois de novembre. Visé par une enquête pour violences conjugales et en retrait du monde politique depuis près de deux mois, après qu'il a avoué avoir giflé son épouse il y a un an et lui avoir confisqué son téléphone à la fin de l'été, n'acceptant pas qu'elle souhaite le quitter, Adrien Quatennens semble, selon les cadres de la France insoumise, vouloir retrouver son siège de député dans l'hémicycle, à la fin de son arrêt-maladie.

Mais pour la députée EELV de Paris Sandrine Rousseau, membre de la Nupes, alliance qui réunit notamment les députés LFI et écologistes, ce dernier doit convaincre les femmes "que sa présence est utile" au sein de l'Assemblée nationale. "J'ai envie de dire à Adrien Quatennens que c'est à lui de prouver aux femmes, notamment aux femmes battues, que son retour en politique pourrait servir ce combat-là et ce qu'il est prêt à faire pour que son retour en politique serve ce combat. J'attends de voir sa réponse", a-t-elle estimé dimanche sur France Inter, invitée de l'émission Questions politiques.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Cela pose aussi la question du retour, de la réhabilitation", estime Sandrine Rousseau. Pour ce qui concerne Adrien Quatennens, "c'est impossible de revenir à la veille d'une manifestation contre les violences comme si de rien était", estime l'élue. "Je lui dis 'Il y a 200.000 femmes battues en France, qu'es-tu capable de faire pour elles ?'"

"Une nouvelle étape du combat de l'égalité femme-homme"

Pour elle, les récentes accusations de violences envers les femmes par des figures des partis politiques de gauche, notamment envers l'ancien secrétaire national d'EELV Julien Bayou accusé de violences psychologiques sur plusieurs compagnes, posent la question de ce qu'est une organisation "safe, qui protège réellement les personnes qui y sont, y compris les personnes les plus fragiles".

"On est à une nouvelle étape du combat de l'égalité femmes-hommes et toutes ses nouvelles étapes sont toujours douloureuses et difficiles pour les organisations parce qu'on n'est plus dans uniquement les violences sexuelles, on est dans comment on fait politique ensemble et que veut dire le mot respect. C'est un débat que nous devons avoir. Je regrette que mon organisation politique ne prenne pas à bras-le-corps ce débat qui est nécessaire", déplore la députée parisienne.

"Quel est le bon moment pour parler ?"

Sandrine Rousseau, qui s'était exprimée publiquement sur le cas Bayou, rejette toutefois tout soupçon de manipulation politique derrière ce genre d'accusation, alors que le congrès de son parti approche. Elle s'interroge : "Quel est le bon moment pour parler ? Y a-t-il un calendrier où le 16, ce serait possible, et le 19 cela ne le serait plus ? Aujourd'hui, je pense que toute avancée dans ce domaine-là est salvatrice et bonne à prendre. Nous sommes dans une révolution douce, une révolution non-violente, où on invite tout le monde à se mettre autour de la table."

Sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, Sandrine Rousseau juge également qu'il "manque une volonté politique des ministres de la Justice et de l'Intérieur" et "des moyens", soulignant qu'il "n'y a pas de société démocratique sans des moyens pour la justice", répondant à l'idée de création d'une cours de justice spéciale pour juger les violences conjugales.