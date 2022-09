Affaire Bayou : accusée d'arrière-pensées politiques, Sandrine Rousseau réfute toute instrumentalisation

Les écologistes sont à couteaux tirés depuis la révélation sur le plateau de France 5 cette semaine de la mise en cause de Julien Bayou pour violences psychologiques envers son ex-compagne. L’éco-féministe Sandrine Rousseau, qui a commenté l’affaire est accusée en interne de jouer le congrès du parti qui aura lieu cet hiver. Alors que la direction du parti soutient massivement l’élue d’Hénin-Beaumont Marine Tondelier qui brigue la tête d’EELV, la députée pousse la jeune féministe Mélissa Camara, élue de Lille.

"C'est sous-estimer mon sens politique"

"C’est sous-estimer mon sens politique que de penser que j’instrumentalise les violences sexuelles et sexistes pour imposer ma ligne", se défend Sandrine Rousseau. Son passé militant et personnel plaide pour elle, notamment son retrait politique et sa traversée du désert suite à l’affaire Denis Baupin, dont elle était l'une des accusatrices.

En revanche, c’est au nom de de l’éco-féminisme que sa main ne tremble pas lorsqu’il s’agit de tirer contre son camp : aucun état d’âme sur la médiatisation des violences psychologiques dont Julien Bayou serait l'auteur envers son ex compagne, alors que celle-ci n’a pas saisi la cellule ad hoc au sein d’EELV. Ses membres se sont auto-convoqués. Sandrine Rousseau considère d’ailleurs que ce serait davantage à l’AVFT, l’Association contre les violences faites aux femmes au travail, qu’il faudrait confier le dossier. "Ce sont des bénévoles qui instruisent les dossiers au sein de la cellule contre les violences sexistes et sexuelles, comment voulez-vous qu’ils soient à l’aise pour juger le patron ?" , justifie-t-elle.

Elle réclame la démission totale d'Adrien Quatennens

Sur le cas d’Adrien Quatennens , elle préconise une démission totale et plaide pour l’exemplarité avec un stage de sensibilisation aux violences sexistes. Elle l’a eu au téléphone cette semaine, lui reconnaissant d’être le premier homme politique à prendre ainsi ses responsabilités. Mais elle considère qu’il doit démissionner aussi de son mandat de député tant que l’affaire n’aura pas été totalement purgée. "Cela prendra peut-être trois ans, mais on ne peut pas comme Mélenchon faire jouer l’hymne féministe pendant la campagne présidentielle et minimiser les violences conjugales."

Tant pis si ça fait désordre en cette rentrée politique. "La bataille culturelle, nous devons commencer par la mener en interne si on veut faire changer la société." Les politiques, selon elle, n’ont pas encore pris la mesure du retour de balancier de siècles d’invisibilisation de la parole des femmes lorsqu’elles dénonçaient des violences sexistes. "J’ai un carnet d’adresses remplis de noms", assure Sandrine Rousseau. Le #MeToo politique ne fait que commencer.