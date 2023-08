Affaire Hedi : le policier reconnaît un tir de LBD, le ministère public demande son maintien en détention

C'est une affaire qui a engendré une fronde de la police depuis deux semaines, et des arrêts maladie en nombre dans les rangs des fonctionnaires. Le policier marseillais poursuivi pour des violences sur Hedi, 22 ans , en marge des émeutes début juillet, contestait ce jeudi son placement en détention provisoire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Une audience au cours de laquelle, pour la première fois, il a affirmé être l'auteur d'un tir au LBD.

Cette reconnaissance des faits aura évidemment marqué le début de cette audience, extraordinaire dans tous les sens du terme : exceptionnellement, celle-ci s'est tenue dans la grande salle de la cour d'assises, loin du format d'habitude confidentiel de ce type d'audiences.

"Oui, je suis bien l'auteur du tir", a déclaré Christophe, physique costaud, vêtu d'un tee-shirt blanc. "J'ai cru ce soir-là, dans la pénombre, voir un geste du suspect, comme s'il s'apprêtait à lancer, à armer quelque chose, j'ai voulu protéger mes collègues", explique le fonctionnaire de la BAC. Un suspect qui portait un masque chirurgical, une capuche, une casquette, en somme, la panoplie idéale de l'émeutier. Mais il dit n'avoir pas assisté ensuite au reste de la séquence : les coups portés à terre par ses collègues, un peu plus loin, à l'écart, dans le ventre et dans la tête. Lui a repris sa position initiale, raconte-t-il.

"J'ai voulu protéger mes collègues"

Le policier affirme, jure même, qu'il n'a pas visé la tête du jeune homme. Il se demande, comme son avocat, comment la balle en caoutchouc a pu frapper la tempe, alors que la blessure très grave de la victime, que tout le monde a vu ces derniers jours, se situe à l'arrière-gauche du crâne. "Je n'ai fait que mon travail ce soir-là", conclut-il. "J'ai obéi aux ordres. Je n'ai pas parlé il y a dix jours parce que j'avais peur pour ma famille, ma femme, mon fils adolescent. Je préférais garder le silence."

Maintien en détention provisoire

En revanche, le policer n'a pas répondu aux accusations de l'avocat de la partie civile sur un tir effectué à trois mètres seulement, alors que les règles d'engagement sont de 7 à 12 mètres. Et dans tous les cas, cette version n'a pas de valeur juridique, ont rappelé les magistrats : elle deviendra valable lors de l'audition devant les juges d'instruction, prévue fin août.

En attendant, le parquet général a requis un maintien en détention provisoire : pour le ministère public, il est apparu plus prudent que ce policier reste en détention provisoire en raison du risque de concertation entre le principal mis en cause et ses collègues. Un critère qu'a contesté fermement l'avocat de la défense, qui se dit même choqué que l'avocat général, après ses collègues du parquet de Marseille il y a dix jours, puisse invoquer un tel argument pour un policier qui a selon lui 14 ans de service irréprochables, qui a été blessé au début des violences urbaines, qui avait un arrêt maladie et qui a tout de même repris le service.

La chambre de l'instruction rendra sa décision à 16h.