Affaire Quatennens : l'épouse du député évoque des "violences physiques et morales" depuis "plusieurs années"

De quoi plonger un peu plus dans l'embarras les cadres de La France insoumise. Dans un communiqué transmis à l'Agence France Presse, la femme d'Adrien Quatennens porte de nouvelles accusations à l'encontre du député (LFI) du Nord. Elle y rapporte les "colères", les "crises" et "les violences physiques et morales" exercées par son époux "depuis plusieurs années". "Cela fait plusieurs années que je subis ses colères, ses crises, des violences physiques et morales. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression je suis revenue en arrière", écrit Céline Quatennens.

"Rééquilibrer les choses"

Après la révélation par le Canard enchaîné de l'existence d'une main courante déposée par Céline Quatennens, Adrien Quatennens avait reconnu par écrit le 18 septembre dernier avoir giflé sa femme , un an auparavant, dans un contexte de divorce extrêmement tendu. Une agression mutuelle que dément aujourd'hui sa femme qui dénonce des "propos mensongers". Elle assure prendre la parole "contre son gré" mais pour "rééquilibrer les choses". "Il m'est désagréable que mon mari minimise les faits publiquement en jetant le discrédit sur ma personne", ajoute-t-elle.

Adrien Quatennens est depuis fin septembre en retrait de sa fonction de coordinateur politique de LFI, mais a fait savoir à son entourage qu'il souhaitait reprendre sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale maintenant que son congé maladie est terminé. Le mouvement travaille depuis "collectivement" aux "modalités de son retour", sur le principe duquel le groupe s'est mis d'accord, malgré les pressions d'autres partis politiques et d'associations féministes.

En attendant, Adrien Quatennens devra s'expliquer devant un procureur à Lille le 13 décembre prochain, à huis clos, dans une procédure de plaider-coupable.