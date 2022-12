Affaire Quatennens : les jeunes Insoumis se rebiffent

À Poitiers comme ailleurs, ils exigent la démission du député condamné le 13 décembre dernier à 4 mois de prison avec sursis pour avoir reconnu une gifle contre son épouse, et ils ne comptent pas se taire. Dans des communiqués diffusés sur leur canal interne le "Discord Insoumis", la fronde divise, mais se répand. La direction de LFI, pour le moment, fait le dos rond.

"Grève de toute action militante"

Le rendez-vous a été fixé dans un café très "alter", "l'Envers du Bocal", dans le centre de Poitiers. Mathilde, Robin et Gabin, la petite vingtaine, militent depuis la dernière élection présidentielle. Ils ont véritablement pris leur part dans le mouvement pour la campagne des législatives, qui devait selon la vulgate insoumise "porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon".

Publicité

"On était dans une super dynamique", raconte Gabin. "Ici, ça a très bien marché. Louis Boyard et Antoine Léaument [deux jeunes députés fraichement élus] sont venus hier pour leur tournée des facs, l'amphi était plein. Les étudiants nous ont contactés pour s'engager. Et puis le 13 décembre, Quatennens condamné qui humilie sa femme sur BFMTV... Et le groupe des députés qui accepte son retour." Mathilde opine : "On s'en fiche qu'il siège en non-inscrit. Les députés Insoumis ont un devoir d'exemplarité. On ne peut pas avoir inscrit dans le programme l'Avenir en commun 2 milliards pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et quand l'un des nôtres est condamné dire : 'pas grave ce n'était qu'une baffe'."

Aussitôt, le groupe d'action de Poitiers se réunit. "On a hésité à s'auto-dissoudre", confie Gabin, "mais on s'est dit qu'on n'en avait pas le droit. Alors la grève de toute action militante nous a semblé la chose à faire."

Une vingtaine de groupes refusent le drapeau LFI

Le mouvement fait tache d'huile : Bordeaux, Périgueux, Paris Est. Aujourd'hui, une vingtaine de groupes refusent de militer avec le drapeau LFI. Robin explique : "Mélenchon le soir du premier tour de l'élection présidentielle nous a dit 'faites mieux'. Eh bien, on le prend au mot. Si Quatennens s'était rendu coupable de fraude fiscale, ils l'auraient viré direct. Cela prouve bien qu'il y a un fossé générationnel, que contrairement à ce qu'ils disent, ils n'ont pas compris les enjeux du combat féministe aujourd'hui."

Mercredi soir sur Twitter, un "Space" (un espace de discussion audio) a rassemblé plus de 400 personnes pour débattre de l'affaire Quatennens. Des jeunes pour la plupart, qui déplorent dans leur grande majorité que le cas personnel d’un député mette à bas toute la stratégie politique du mouvement. Une tribune est en préparation : elle sera soumise dans les jours prochains à tous les groupes d’action Insoumis pour réclamer l’exclusion d’Adrien Quatennens de LFI.

Les jeunes Insoumis grévistes ont également alerté les cadres du siège, notamment Manuel Bompard mais aucune réponse. Ou plutôt si : il y a eu riposte sur les réseaux sociaux. Gabin et Mathilde relatent les insultes qui pleuvent : "Petits cons, irresponsables, et même talibans." "On nous explique que le seul débat aujourd'hui c'est la lutte contre la réforme des retraites. Nous, on va se mobiliser, mais si le groupe des députés ne revient pas sur sa décision concernant Adrien Quatennens, on mobilisera au nom de la gauche et pas sous le drapeau de La France Insoumise."

Manuel Bompard relativise

Interrogé sur la fronde, Manuel Bompard, désormais aux commandes du mouvement Insoumis, relativise : "On est tous mal à l'aise, mais il y a un accord au sein du groupe. Et puis comme Jean-Luc Mélenchon l'a exprimé en meeting à Saint-Étienne vendredi dernier l'idéal républicain, c'est aussi qu'un homme condamné à le droit à la réhabilitation." Quand on objecte que dans la Sixième République que prône l'Insoumis en chef, il y a aussi le référendum révocatoire pour les élus, le député botte en touche : "Nous avons tous été percutés. Oui il y a des principes mais il doit y avoir aussi une gradation. Je suis pour ce féminisme républicain avec gradation. D'ailleurs il y a plusieurs féminismes, et même à gauche, celui de Caroline De Haas n'est pas celui de Sandrine Rousseau en tous points."

La grève militante semble ne pas l'inquiéter outre mesure : "Il faut laisser aux groupes d'action leurs respirations." On comprend, entre les mots, qu'une partie de la direction de LFI estime qu'il s'agit là d'une poussée de fièvre qui devrait assez vite s'évaporer dans le feu de la bataille des retraites. "Le pari est risqué", prévient le jeune Gabin. "Il y a une malédiction Insoumise, une sorte de cycle maudit. Il y a 5 ans c'était la perquisition, elle nous a poursuivis tout le quinquennat. S'ils ne font rien, ce sera pareil avec l'affaire Quatennens."