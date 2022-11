Affaire Ricard : un courrier des parents de la jeune fille a poussé le cardinal à passer aux aveux

Au lendemain des aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard sur un comportement "répréhensible" envers une adolescente, le parquet de Marseille en précise le contexte. C'est un courrier envoyé à l'Église par les parents de la jeune fille qui a poussé le cardinal à prendre la parole et à se mettre en retrait. Celle qui était une adolescente a aujourd'hui une cinquantaine d'année. L'adolescente a vécu un "traumatisme extrêmement fort", témoigne auprès de France Inter Véronique Margron, la présidente de la conférence des religieux et religieuse de France, qui lui a parlé.

Le cardinal a reconnu avoir "embrassé" la jeune fille

Pour comprendre la situation, il faut remonter à février dernier, quand le cardinal se voit confier la mission de diligenter une enquête sur des foyers d'accueil. Cette nomination provoque la colère des parents de la jeune femme, qui écrivent une lettre à l'évêque de Nice. "À la suite de ce courrier Monseigneur Ricard aurait reconnu auprès de ce prélat avoir 'embrassé' il y a plus de 40 ans la fille de ce couple", indique le parquet de Marseille dans un communiqué. La procureure précise que l'évêque de Nice a appris "plus tardivement" la minorité de la jeune fille et a alors pris la décision de transmettre l'information à la justice. Le courrier a ainsi été transmis au parquet le 24 octobre.

Publicité

Dans cette affaire, une enquête préliminaire a été ouverte pour "agression sexuelle aggravée". Elle doit permettre de "vérifier dans un premier temps la nature exacte des faits dénoncés ainsi que leur datation et faire entendre l’ensemble des personnes ayant reçu des confidences ainsi que la personne qui en aurait été victime".

"Le traumatisme qu’elle a vécu est extrêmement fort"

Mardi soir, France Inter s'est entretenu avec Véronique Margron, la présidente de la conférence des religieux et religieuse de France. En février 2022, c'est elle qui reçoit un appel de la jeune fille, âgée aujourd’hui de plus de 50 ans. "Cette dame venait de découvrir que le cardinal Jean-Pierre Ricard avait été nommé à une responsabilité concernant ce que l’on appelle une communauté nouvelle, et il y a eu un certain nombre d’abus et en particulier d’agressions sexuelles. Il avait nommé pour superviser cette communauté", explique Véronique Margron.

"En lisant cela dans la presse, cette dame a un choc énorme. Elle m’a raconté qu’elle avait été victime de Jean-Pierre Ricard étant enfant, dans un cadre proche familial, c’était un ami de la famille", ajoute la présidente de la conférence des religieux et religieuse de France. "C’est crédible et sincère ce qu’elle me racontait. Le traumatisme qu’elle a vécu est extrêmement fort et a été d’une grande violence."

Nouveau scandale dans l'Église

La lecture de la lettre de Jean-Pierre Ricard, ex-évêque de Bordeaux, lundi lors de la Conférence des évêques de France a provoqué un nouveau séisme dans l'Église. "Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables ", a écrit le cardinal, aujourd'hui âgé de 78 ans. "Je m’en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon, je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu’à toute sa famille. C’est en raison de ces actes que je décide de prendre un temps de retrait et de prière."

Le cardinal quitte le presbytère dans lequel il vivait

À la suite de ses aveux, le cardinal Jean-Pierre Ricard a annoncé qu'il quittait le presbytère de Peyruis, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a appris France Inter. Ce logement avait été mis à sa disposition à sa demande par le diocèse de Digne-les-Bains. Le cardinal avait choisi de passer sa retraite, prise en 2019, dans ce département, où il a des attaches familiales.

Le président de la Conférence des évêques de France nie toute dissimulation

Interrogé en conférence de presse ce mardi sur le délai de réponse de l'Église dans cette affaire, le président de la Conférence des évêques de France a rejeté toute accusation de dissimulation. Il a indiqué avoir eu connaissance de ce dossier "en février de cette année" et être depuis "en lien avec la personne victime, (...) qui souhaite surtout ne pas être repérée (...), identifiée", a précisé Éric de Moulins-Beaufort. "Il y a, depuis que j'ai appris ces faits, que j'ai parlé avec la victime, un travail continu pour pouvoir aboutir et faire le signalement", a-t-il ajouté.

Mgr de Moulins-Beaufort a également indiqué que la révélation de cette affaire avait été "inattendue pour l'ensemble des évêques, à part quelques-uns qui savaient cela", sans préciser lesquels. "Personnellement, j'aimerais bien que tous ceux qui parmi nous se sont rendus coupables d'actes" de ce genre "se fassent connaître d'eux-mêmes", a-t-il dit.

"