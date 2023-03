Affaire Stormy Daniels : Donald Trump devient le premier ancien président américain inculpé en justice

C'est une inculpation sans précédent : jeudi soir, un grand jury d'un tribunal de New-York a voté l'inculpation au pénal de l'ancien président américain Donald Trump, dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump est soupçonné d'avoir acheté en 2016 le silence de l'actrice de films pornographiques en lui versant 130.000 dollars avec ses fonds de campagne, en échange de quoi elle tairait le fait qu'ils ont eu des relations sexuelles dix ans plus tôt.

Trump dénonce une "persécution politique"

Le vote du grand jury jeudi soir est une surprise : plusieurs médias américains affirmaient que la justice ne devait pas se prononcer avant le 24 avril. Finalement, vendredi matin, l'avocate de Donald Trump a confirmé que son client devrait comparaître mardi devant le tribunal de New-York. "Nous nous attendons à ce que la lecture de l'acte d'accusation ait lieu mardi", a-t-elle déclaré. On connaîtra alors seulement la nature exacte des charges retenues contre lui.

L'ancien président, qui a d'ores et déjà annoncé sa candidature à l'élection de 2024, a dénoncé une "persécution politique et une ingérence électorale au plus haut niveau", et se dit "complètement innocent". La Maison Blanche, de son côté, n'a pas commenté. Il y a une dizaine de jours, l'ancien président avait sonné un coup de tonnerre en affirmant lui-même qu'il allait être arrêté .

L'ancien avocat de Trump dit avoir payé

Cela fait plusieurs années que la justice essaie de déterminer si l'ancien chef de l'État, aujourd'hui âgé de 76 ans, a payé Stephanie Clifford, qui apparaît à l'écran sous le nom de Stormy Daniels, pour étouffer une affaire extraconjugale en pleine campagne présidentielle de 2016. Lui affirme n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec Stormy Daniels en 2006, contrairement à ce que dit l'actrice.

La justice doit aussi démêler s'il s'agit simplement d'une affaire de fausses déclarations, qui serait une infraction mineure, ou s'il y a eu manquement aux lois sur le financement des campagnes électorales. L'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, affirme avoir payé Stormy Daniels en 2016 avant de se faire rembourser. Il a collaboré à l'enquête depuis 2018.