Affaires sensibles l’émission de France Inter est sur France 2 pour une nouvelle saison dès le 15 nov 2022

Au programme, de nouvelles affaires, des témoignages inédits, ainsi que des révélations sur les grandes affaires qui ont marqué les Français ces dernières années.

Pour son grand retour sur France 2, le 15 novembre 2022, Affaires sensibles revient sur l'un des plus gros braquages de ces vingt dernières années à Paris, celui de la célèbre influenceuse Kim Kardashian.

►►► Retour sur l’affaire Kim Kardashian et le gang des braqueurs

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, l’influenceuse américaine Kim Kardashian est entrée malgré elle dans l’histoire de France. Alors qu’elle réside à Paris pour assister à la Fashion Week, elle est victime, dans sa chambre d’hôtel, d’une séquestration et d’un braquage spectaculaires. Tous ses bijoux sont dérobés, pour un montant total estimé à 9 millions d’euros, dont 4 pour une seule bague, un diamant de 19 carats offert par son mari d’alors, Kanye West. C’est le plus gros braquage de ces vingt dernières années à Paris.

Le gang : des hommes déguisés en policiers.

Les enquêteurs ne vont pas tarder à identifier des suspects. Les principaux sont de vieilles figures du banditisme, âgés pour la plupart d’une soixantaine d’années.

Affaires sensibles dresse le portrait de ces papys braqueurs à la française, aux CV déjà bien remplis. L’un des suspects a déjà été condamné pour un vol avec séquestration, un autre a été impliqué dans un gigantesque trafic international de cocaïne, un autre encore a été condamné dans une affaire de braquage de bijoux. Comment ces vieux routards se seraient-ils retrouvés mêlés à une affaire touchant une star planétaire ?

En exclusivité, le journaliste Adrian Jaouen a recueilli l’interview du receleur présumé, et révèle les dessous de la revente des bijoux qui se serait déroulée sur le marché d’Anvers, en Belgique.

Fabrice Drouelle recevra en plateau :

Doron Levy , criminologue

, criminologue Jérôme Résibeau, directeur de la sécurité d’un palace parisien.

Production France TV presse – France Télévisions – France Inter – Ina

Réalisation Adrian Jaouen

France Inter, France Télévisions et l’ INA se sont associés pour coproduire et porter sur France 2 le magazine "Affaires sensibles", l’adaptation télévisée de l’émission lancée avec succès par France Inter. Il est diffusé sur France 2 et garde son rythme quotidien sur France Inter.