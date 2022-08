Affiche d'homme enceint : le Planning familial s'insurge contre les attaques de l'extrême droite

Quelques jours après le partage sur les réseaux sociaux d'une affiche présentant un homme trans, assigné femme à la naissance, enceint, le Planning familial déclare faire l'objet d'une attaque "extrêmement violente sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux", de la part de personnalités et sympathisants d'extrême-droite. L'association, fondée en 1960 et qui milite pour les droits sexuels et reproductifs réitère que son accueil est "inconditionnel" et envisage de "poursuivre" les "instigateurs de haine".

"Une attaque extrêmement violente"

"Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints", peut-on lire en haut de cette affiche, où une personne pose ses mains sur le ventre rond d'un homme transgenre. A l'origine, il s'agit d'un outil interne qui devait être exposé dans les antennes locales, pour que les personnes concernées "puissent se dire qu'ici elles sont bien accueillies, qu'ici elles peuvent prendre la parole", explique à France Inter Sarah Durocher, co-présidente du Planning familial. L'auteur du dessin l'a toutefois partagé sur Twitter et les réactions n'ont pas tardé.

"Voici à quoi servent vos impôts : à financer les nouveaux délires du 'planning familial'", a réagit sur Twitter le parti d'extrême droite Reconquête!. "Le Planning familial n’est désormais qu’une simple association militant pour la théorie du genre. Elle est pourtant toujours subventionnée par nos impôts et agréée par l’Éducation nationale pour intervenir auprès des plus jeunes !", a renchérit Hélène Laporte, vice-présidente de l'Assemblée Nationale et député du Rassemblement national, qui interpelle le ministre de l'Éducation nationale.

"Tout ça me gonfle", a de son côté lancé Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête! tandis qu'une militante des "Jeunes avec Marine" a écrit " nous naissons soit un homme soit une femme (…) Le Planning familial s'éloigne de sa mission première, la prévention."

Après 24 heures de polémique, le Planning familial, dont certaines affiches avaient déjà fait l'objet de vives critiques , a réagit dans un communiqué, disant faire l'objet d'une "attaque extrêmement violente sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, de la part de personnalités d'extrême-droite et de leurs sympathisant.es."

"Ces attaques prennent prétexte d'une affiche présentant une personne trans pour appeler à notre désubventionnement, pour questionner notre légitimité en tant qu'association de défense des droits des femmes et de lutte pour le droit à l'avortement. (…) Rien ne peut justifier la violence des propos tenus depuis plusieurs jours à l'encontre de notre organisation et des personnes concernées. (…) Cette haine nous la combattrons sans faillir ", écrit l'association, qui indique consulter ses "conseils juridiques" pour d'éventuels poursuites.

"Un accueil inconditionnel"

"Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que toutes les personnes aient accès aux droits sexuels et reproductifs, que ce soit l'avortement ou la contraception, quelque soit son genre. Le Planning est pour une société plus juste et plus égalitaire et aujourd'hui c'est ça [qui est attaqué]", poursuit à France Inter Sarah Durocher. Le communiqué rappelle que l'accueil de l'association est "inconditionnel" et que "oui, les personnes trans ont leur place" dans leur mouvement. Si ce n'est pas la première fois que des contenus du Planning familial font l'objet de vives critiques voire d'une campagne de dénigrement, celle-ci a été particulièrement forte.

"Est-ce que vous avez vu l'effet d'une seule affiche ?", renchérit la co-présidente, "ça veut dire que la violence que les personnes concernées peuvent vivre au quotidien, elle est insupportable", conclut-elle. Des personnalités politiques et des associations de gauche ont également apporté leur soutien au Planning familial, comme Anne Hidalgo et le mouvement Place Publique Jeunes .