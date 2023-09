Affiche, vidéo, témoignages : ce que contient la première campagne gouvernementale contre l'inceste

Un enfant est agressé sexuellement toutes les trois minutes. C'est le chiffre que met en avant le gouvernement pour faire prendre conscience de l'ampleur des violences sexuelles en France. Il lance ce mardi une campagne de sensibilisation qui, pour la première fois, place le mot "inceste" au cœur du dispositif. "C'est la première fois qu'un gouvernement utilise le mot 'inceste' dans une campagne, la première fois qu'il parle de ces violences sexuelles au sein de la famille", assure auprès de l'AFP la secrétaire d'État à l'Enfance Charlotte Caubel.

À travers cette nouvelle campagne, le gouvernement souhaite "faire la lumière sur l’ampleur et la gravité de ces violences" mais aussi apporter "des solutions concrètes en matière de détection et de signalement pour que les victimes ne portent plus seules le lourd secret qui leur est imposé", détaille le communiqué.

Cette opération nationale sera diffusée progressivement et jusque début novembre sur les réseaux sociaux, dans les médias, les lieux publics et les salles de cinéma. C'était une préconisation de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), associée à sa conception. Cela faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de campagne gouvernementale sur la pédocriminalité.

Cette campagne "est un très bon signal", estime auprès de France Inter le juge Édouard Durand, coprésident de la Ciivise. "Elle est l'expression du fait que les autorités publiques considèrent que le viol des enfants, les agressions sexuelles, notamment l'inceste ne sont pas seulement un problème privé, mais d'abord un problème d'ordre public et de santé publique."

"C'est notre petit secret, rien qu'à nous deux"

La campagne prendre la forme d'une vidéo de 30 secondes. Une petite fille d'environ huit ans, assise sur son lit dans sa chambre d'enfant, raconte son calvaire. Avec sa voix intérieure, on l'entend dire : "Il m'a dit 'c'est notre petit secret, rien qu'à nous deux'. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder, je n'ai pas très envie, mais je ne peux pas le dire. C'est un secret."

S'affiche ensuite cette phrase : "Les violences sexuelles sur les enfants sont un secret trop bien gardé. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle." La voix off invite à appeler le 119, "au moindre doute". Cette ligne 119-Enfance est le numéro national d’appel d’urgence, gratuit et confidentiel, concernant les violences faites aux enfants.

Jusqu'à début novembre

Cette vidéo commence ce mardi à être diffusée sur les réseaux sociaux. La campagne sera ensuite déclinée avec des "contenus thématiques portés notamment par des experts et des professionnels de la protection de l’enfance" et "des témoignages", a précisé la secrétaire d'État à Ouest-France .

L'opération nationale s'accompagnera aussi d'affiches collées dans les lieux publics. Sur cette affiche, on voit la même petite fille que dans la vidéo, assise sur le sol de sa chambre. Ces phrases sont écrites en superposition : "Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle" et "les violences sexuelles sur les enfants sont un secret trop bien gardé". Le numéro 119 est également rappelé.

La campagne arrivera dans les cinémas le 20 septembre et à la télévision le 21 septembre. Ce jour-là, la vidéo sera diffusée à la mi-temps du match de rugby France-Namibie de la Coupe du monde. L'idée du gouvernement est de diffuser le spot "à des moments qui vont forcément perturber les Français", a indiqué Charlotte Caubel à Ouest-France . La vidéo sera ensuite diffusée "de manière massive à compter du 6 octobre 2023 jusqu’au 2 novembre".

L'inceste, au cœur de plusieurs œuvres

Cette campagne coïncide avec la publication de plusieurs œuvres traitant de l'inceste en cette rentrée : le livre "Triste tigre" de Neige Sinno, dans lequel la romancière raconte les viols dont elle a été victime dans son enfance, perpétrés par son beau-père ; le téléfilm avec Muriel Robin, "Les yeux grands fermés", diffusé le 2 octobre sur TF1 ; le documentaire "Un silence si bruyant", de l'actrice Emmanuelle Béart, qui donne la parole à des adultes - dont elle-même -, victimes d'inceste dans leur enfance, diffusé le 24 septembre sur M6 ; le film "Le Consentement", avec Laetitia Casta, adapté du livre de Vanessa Springora (sorti en janvier 2020), qui évoque les pratiques pédocriminelles de l'écrivain Gabriel Matzneff, sortira au cinéma le 11 octobre.

Et après ?

Après cette campagne, d'autres dispositifs vont être mis en place, comme la création au premier trimestre 2024 d'une cellule de soutien pour les professionnels en contact avec les enfants victimes de violences - un "119-pro" - pour les aider à gérer des soupçons ou révélations, a indiqué Charlotte Caubel à l'AFP. Une proposition de loi de la députée socialiste Isabelle Santiago, visant à retirer l'autorité parentale en cas de crime incestueux, est par ailleurs en examen au Parlement.

Reste la question de l'avenir de la Ciivise, deux ans après sa création. Une soixantaine de personnalités ont appelé au maintien de cette instance indépendante, qui en deux ans a reçu les témoignages de 25.000 victimes d'inceste, via sa ligne d'appel ou ses réunions publiques à travers la France. Le président Emmanuel Macron pourrait se prononcer sur son avenir à l'occasion de la remise de son rapport final en novembre.