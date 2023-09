Afflux de migrants à Lampedusa : la France déploie plus de 700 agents à la frontière italienne

Face aux arrivées massives de migrants sur les côtes italiennes, le gouvernement français s'affiche ferme et anticipe un afflux de personnes dans les prochains jours à la frontière. Pour le moment, rien de comparable avec la grande vague migratoire de 2015. Mais, par anticipation, les effectifs de forces de l'ordre vont nettement augmenter dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes, avec notamment la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure) appelée en renfort.

Cette annonce intervient alors que plus de 12.000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes la semaine dernière, selon le ministère italien de l'Intérieur, dont une écrasante majorité à Lampedusa . Ce mardi soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué sur TF1 que la France "n'accueillera pas de migrants" venus de cette petite île italienne. "En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec qui nous avons de bonnes relations diplomatiques", a ajouté le ministre, citant la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Le ministre a par ailleurs annoncé qu'il avait décidé de "renforcer" les contrôles à la frontière franco-italienne et les effectifs de police et de gendarmerie dédiés à cette tâche passeront de 500 à 700.

Des renforts de la DGSI envoyés sur place

Les agents de la DGSI envoyés en renfort effectuent depuis des années des missions pour l'agence européenne Frontex. À la frontière italienne, ils devront vérifier qu'il n'y a pas de profils liés à des groupes terroristes. Ils seront intégrés à la "border force" française créée en juin dernier et qui regroupe sous un même commandement - en l’occurrence celui des préfets - les effectifs de la police aux frontières (PAF), la force Sentinelle, les douanes, auxquels s'ajoutent des militaires des chasseurs alpins, qui feront de la veille de nuit dans la vallée de la Roya et des drones achetés récemment par le ministère de l'Intérieur.

Des locaux de la PAF agrandis

Cet important dispositif explique que les locaux de la PAF à Menton vont être temporairement agrandis, aménagés pour accueillir et traiter les dossiers des personnes qui se feront arrêter. C'est là que la décision sera ensuite prise de les renvoyer vers l’Italie ou de lancer une procédure de droit d'asile.

À Montgenèvre, au nord-est de Briançon, il y aura également un renfort et un agrandissement provisoire des locaux de la PAF, qui ne peuvent accueillir qu'à peine 20 personnes alors que les agents sur place reçoivent 60 migrants par jour en ce moment. Les policiers et douaniers y sont aujourd'hui totalement débordés. Ils savent que des bus déposent des passagers clandestins à Clavière, la dernière ville italienne avant la frontière, direction la montagne et les chemins de contrebandiers.