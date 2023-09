Afflux record de migrants à Lampedusa : cinq questions pour comprendre la situation sur place

La petite île italienne de Lampedusa a fait face ces derniers jours à un afflux de migrants jamais vu auparavant. Plus de 11.000 personnes sont arrivées depuis lundi en Italie, dont la majorité sur cette île de 6.500 habitants, selon le ministère italien de l'Intérieur, soit plus que la population de l'île. La commune a déclaré l'état d'urgence local et des tensions ont éclaté mercredi lors de la distribution de nourriture par la Croix-Rouge italienne.

Que se passe-t-il actuellement ?

Ce vendredi, l'afflux de migrants diminue et les autorités italiennes transfèrent vers la Sicile et le continent des milliers de personnes arrivées cette semaine par la mer. De longues files d'hommes, de femmes et d'enfants se sont formées vendredi matin pour monter dans des bus et des camionnettes en direction du port de l'île, où ils devaient embarquer. Dans le même temps, des migrants continuaient d'arriver sur l'île, par leurs propres moyens ou secourus par les garde-côtes, a constaté un photographe de l'AFP.

Selon la Croix-Rouge, il y avait encore ce vendredi matin 3.800 personnes dans le centre d'accueil ou autour, ce qui excède toujours de six à sept fois la capacité d'accueil du site. Beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants ont été contraints de dormir dehors sur des lits de fortune en plastique, enveloppés dans des couvertures de survie. Plusieurs migrants ont dit avoir faim et d'autres ont indiqué ne pas avoir d'argent, de sorte que certains restaurants leur ont refusé l'entrée. Mais d'autres établissements leur offraient de la nourriture gratuitement et des habitants tout comme des touristes leur ont également payé des repas. Et jeudi soir, migrants, habitants et touristes ont assisté à un concert improvisé. "Lampedusa, c'est aussi le meilleur de l'Europe ", a dit le maire de la commune.

Pourquoi y a-t-il un afflux de migrants en ce moment ?

Située à moins de 150 km du littoral tunisien, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui franchissent la Méditerranée en espérant gagner l'Europe. Les bonnes conditions météo en ce moment ont poussé les candidats à l'exil à prendre la mer. De nombreux migrants en provenance d'Afrique subsaharienne étaient jusqu'ici en Tunisie et pensaient y rester mais leurs conditions de vie dans le pays sont extrêmement difficiles. Les autorités sont accusées d'avoir expulsé certains d'entre eux vers les frontières libyenne et algérienne, où ils se retrouvent abandonnés en plein désert. En outre, des Tunisiens quittent eux aussi le pays, qui est dans un état politique et économique compliqué.

L'Union européenne a signé en juillet, en présence notamment de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, un partenariat avec la Tunisie afin de faire baisser le nombre d'arrivées de migrants, prévoyant une aide de plusieurs centaines de millions d'euros. L'objectif est notamment de renforcer le contrôle des frontières. Mais il n'est pas réellement appliqué, des réunions techniques se tiennent pour le mettre en place, indique l'UE. Actuellement, le climat entre la Tunisie et l'UE est tendu, d'autant plus depuis le refus des autorités tunisiennes de laisser entrer dans le pays une délégation de députés européens, jeudi.

Combien de personnes ont traversé la mer ?

Les arrivées irrégulières de migrants en Italie par la Méditerranée en provenance d'Afrique du Nord se sont élevées à près de 114.300 entre janvier et août, presque deux fois plus qu'à la même période en 2022, selon les chiffres annoncés jeudi par Frontex.

Ces personnes sont principalement ivoiriennes, égyptiennes et guinéennes, selon Frontex. "La pression migratoire accrue sur cette route pourrait persister dans les mois à venir, les passeurs baissant les prix pour les migrants partant de Libye et de Tunisie, dans un contexte de concurrence féroce entre les groupes criminels", indique l'agence dans un communiqué.

Cette route migratoire, très dangereuse, a représenté "la moitié des arrivées irrégulières dans l'UE jusqu'à présent cette année", note l'agence de garde-côtes et de garde-frontières de l'UE. Les chiffres n'ont toutefois pas encore dépassé ceux de 2016, lorsque plus de 181.000 personnes, dont beaucoup de Syriens fuyant la guerre, étaient arrivées en Europe.

Combien de personnes sont mortes ?

La plupart des migrants sont récupérés en mer sur des embarcations de fortune par les garde-côtes qui les amènent au port de Lampedusa. Mais beaucoup meurent en route : selon l'agence de l'ONU pour les migrations, plus de 2.000 personnes sont mortes cette année lors de la traversée entre l'Afrique du Nord, l'Italie et Malte. La dernière victime connue est un bébé de cinq mois, qui serait tombé à l'eau tôt mercredi alors qu'il faisait partie d'un groupe que l'on ramenait sur le rivage.

Que font les pays européens ?

L'Allemagne a annoncé mercredi suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d'Italie, pourtant prévu par les accords européens, en raison d'une "forte pression migratoire" et du refus de Rome d'appliquer ces mêmes accords.

De son côté, Emmanuel Macron a défendu vendredi un "devoir de solidarité européenne" avec l'Italie, annonçant qu'un travail était en cours entre les deux gouvernements et que "des décisions seront prises". La situation à Lampedusa montre "que les approches strictement nationalistes ont leurs limites", a estimé le chef de l'État alors que des responsables de droite et d'extrême droite en France ont appelé à n'accueillir aucun des migrants arrivés à Lampedusa. "Nous agirons comme on a toujours fait avec rigueur mais humanité", a-t-il ajouté. "Vous avez des enfants, vous avez des gens qui sont très fragiles, on peut prévenir ces migrations mais il faut d'abord prendre soin d'eux." Ensuite, il faudra "voir si ce sont des personnes qui sont éligibles à l'asile ou une protection ou qui ont vocation à être reconduites chez elles", a-t-il estimé, et ça "il faut qu'on puisse le faire très efficacement" (...) avec là aussi une solidarité".