Afrique : le succès des influenceurs pro-russes et anti-France.

Sur la chaine YouTube de Nathalie Yamb, un slogan : « un combat pour l’Afrique », et un surnom : «la dame de Sotchi ».

Sotchi où invitée au sommet Russie Afrique en 2019 cette suisso-camerounaise a lancé sa carrière d'influenceuse. Sur les réseaux sociaux, plus d’un million d’abonnés pour celle qui a été désignée dans un rapport du département d’état américain comme un des maillons clés des réseaux d’influence africain dirigé par Evgueni Prigogine, le fondateur de Wagner.

Interdite de séjour en France depuis l’an dernier, le message de Nathalie Yamb est clair : « Nous ne voulons plus voir la France et ses institutions es soldats français doivent dégager, le franc CFA doit disparaitre et le français comme langue officielle doit être supprimé ».

La France, dégage… Un discours qu’elle partage avec l’idéologue franco béninois Kemi Seba, véritable star en Afrique francophone.

Condamné en France pour incitation à la haine raciale, proche de DIeudonné et Alain Soral c'est un des instigateurs de toutes les manifestations anti françaises en ces dernières années en Afrique, contre le franc CFA, les médias français ou la présence militaire française.

Son discours mêle lutte anti coloniale, dénonciation des intérêts stratégiques et financiers français en Afrique, complotisme et antisémitisme. C’est un des instigateurs de toutes les manifestations anti françaises en ces dernières années en Afrique.

Il y a deux mois il était à Moscou pour vanter les mérites du partenariat russo-africain qu’il souhaite voir se développer : « les géants ont tout pour se comprendre : les autorités russes doivent véritablement parier sur la jeunesse africaine. Nous sommes les leaders d’aujourd’hui, nous sommes les leaders de demain. »