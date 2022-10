Âge, buts, sélections : de Kopa à Benzema, les 5 ballons d’or français en infographies

C'était l'immense favori. L'attaquant français Karim Benzema, âgé de 34 ans, a été sacré Ballon d'or, lundi soir, lors de la 66e cérémonie du prix qui se déroulait au Théâtre du Châtelet, à Paris. Il a fait un peu plus tôt dans la soirée une entrée fracassante à la cérémonie, sous un tonnerre d'applaudissements. Auteur d'une saison individuelle exceptionnelle au Real Madrid, vainqueur du championnat, de la Supercoupe d'Espagne et de la Ligue des Champions et meilleur buteur de son club avec 44 buts en 46 matchs, le trophée ne pouvait pas échapper à "KB9" cette année.

Il est le cinquième joueur Français, depuis la création du Ballon d'Or en 1956 par le magazine France Football, à être sacré. Avant lui, Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane ont reçu ce prix qui récompense à présent la saison passé d'un joueur mondial (auparavant, c'était l'année civile qui était prise en compte). Top 3, clubs dans lequel ils ont joué, buts : France Inter revient sur la carrière des cinq primés en cinq infographies.

Publicité

Un premier Ballon d'or obtenu entre 26 et 34 ans

Il restera à jamais le premier français à remporter la prestigieuse récompense : en 1958, Raymond Kopa remporte le Ballon d'Or à 27 ans. Il faudra ensuite attendre 25 ans pour que le trophée revienne à nouveau à un tricolore. Michel Platini le remporte trois fois de suite, à 28, 29 et 30 ans. S'ensuivent Jean-Pierre Papin en 1991, Zidane en 1998, après avoir remporté la toute première Coupe du monde des Bleus.

Presque un quart de siècle plus tard, à nouveau, de disette, que Karim Benzema vient stopper ce lundi 17 octobre 2022 . A 34 ans, il est l'un des footballeurs les plus âgés à remporter le prix pour la première fois, devancé par Stanley Matthews, qui l'a reçu lors de la première édition en 1956, à 41 ans.

Les cinq footballeurs français ayant obtenus le ballon d'or avaient (pour la première fois) entre 26 et 34 ans. - Infogram

Trois sacres pour Platini, plusieurs podiums chez les autres

Il est (pour le moment) le seul français a avoir remporté trois années de suite (et donc trois fois) le Ballon d'Or. L'attaquant Michel Platini a raflé la récompense entre 1983 et 1985, à l'époque où il joue à la Juventus de Turin. Ces trois années là, il termine meilleur buteur du championnat italien.

Raymond Kopa lui, termine deux fois troisième avant d'être sacré, quand Zidane termine à la troisième place en 1997, puis deuxième en 2000, deux ans après son unique sacre. Jean-Pierre Papin et Karim Benzema, eux, n'ont pas réalisé de top 3, ni avant ni après l'obtention de leur récompense.

Michel Platini est le seul joueur a avoir remporté plusieurs fois le trophée. Trois précisément, en 1983, 1984 et 1985 - Infogram

Juventus, ASNL : les clubs pros par lesquels ils sont passés

Certains n'ont joué que dans deux ou trois clubs professionnels. D'autres, à l'image de Jean-Pierre Papin, ont joué sous les couleurs de sept maillots dans leur carrière professionnelle. Il est d'ailleurs le seul à avoir remporté le Ballon d'Or dans un club Français, puisqu'il jouait à Marseille. Michel Platini et Zinedine Zidane l'ont eux remporté avec la Juventus Turin, Raymond Kopa et Karim Benzema avec le Real Madrid.

Raymond Kopa a été le premier joueur français a remporter le Ballon d'or, en 1958, avec le Real Madrid. - Infogram

Des dizaines de sélection en équipe de France

45 pour Raymond Kopa, 108 pour Zinedine Zidane. Ce dernier, champion du monde en 1998, est le joueur primé qui a le plus joué avec le maillot tricolore. C'est d'ailleurs lui qui a remis le trophée à Karim Benzema lundi, 24 ans après avoir gagné le sien.

Avec 108 sélections, c'est pour le moment Zinedine Zidane qui a le plus joué en Equipe de France - Infogram

De 18 à 352 : les buts qu'ils ont marqué en sélection et en club

En équipe de France ou en club, les cinq joueurs français à avoir remporté le Ballon d'or ont marqué de nombreux buts. Michel Platini est (pour le moment, puisque Karim Benzema joue toujours) celui qui en a inscrit le plus en équipe de France, avec 41 réalisations. En club, c'est cette fois l'attaquant madrilène Benzema qui domine, avec 352 buts en 19 saisons. Et cela n'est pas terminé avec, peut-être, un premier but en coupe du monde à la fin de l'année.