Âge, nombre de femmes, nouveaux députés : voici à quoi ressemble la nouvelle Assemblée nationale

À l'issue du second tour des législatives dimanche , les candidats macronistes sous la bannière Ensemble ! remportent 245 sièges, devant la coalition de gauche Nupes et ses alliés (131 sièges) et le RN qui réalise une percée historique (89 sièges), d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. La moyenne d'âge de l'hémicycle continue de baisser, mais ne se féminise par pour autant. 26 députés ont moins de 30 ans, 22 élus plus de 70 ans. Voici la radiographie de l'Assemblée nationale, comparée à 2017.

Une Assemblée moins féminine

Il y a 215 députés femmes (37,26%) dans la nouvelle Assemblée nationale selon un décompte réalisé par France Inter, et 362 élus hommes (62,74%). C’est moins qu’en 2017, où 224 femmes (38,82%) avaient été élues, un chiffre alors historique. Elles étaient 155 en 2012 (soit 26,9% des sièges).

Parmi les principaux groupes, c’est celui des Républicains qui compte la proportion de femme la plus basse (29,5% contre 23 % en 2017). La majorité présidentielle recense 40,4% de députées (contre 47% en 2017), l’alliance gauche Nupes 43,6% (38% pour LFI en 2017) et le Rassemblement national 37,1%, d'après un décompte de l'AFP.

C'est seulement à partir de 1997 que le seuil des 10% d'élues au Palais-Bourbon avait été dépassé. En 1945, 33 femmes étaient rentrées à l'Assemblée (5,6%). Depuis 2012, si un parti n'investi par 50% de candidates, il peut perdre ses dotation publique. En 2017, Le Monde rappelle que Les Républicains avaient investi un quart de candidates, et donc perdu 3,5 millions d'euros par an.

L'Assemblée la plus jeune de la Ve République ?

Le Palais Bourbon est encore un peu plus jeune. L’âge moyen des députés est à présent de 48,5 ans. La moyenne d'âge était passée sous la barre des 50 ans pour la première fois en 2017, de 54 ans (en 2012) à 49 ans, cinq ans plus tard.

L'Assémblée de 2022 sera donc la plus jeune, après celle de 2017. Avant l'arrivée des macronistes au pouvoir, les deux Assemblées les plus jeunes de la Ve République étaient celles de 1958 et de 1981.

Du coté des groupes politiques, c'est la Nupes qui présente la moyenne d'âge la plus basse (45 ans), et les LR la moyenne d'âge la plus haute (50,5 ans).

117 députés de plus de 60 ans

D'après le décompte de France Inter, 20% des députés de l'Assemblée nationale a plus de 60 ans. Elu à 21 ans, Tematai Le Gayic (21 ans, Nupes, 1e circonscription de Polynésie) est le plus jeune député à l'Assemblée nationale de l'histoire de la République. Il devance Louis Boyard (21 ans, Nupes, 3e circonscription du Val-de-Marne), Pierrick Berteloot (23 ans, RN, 15ème circonscription du Nord) Bryan Masson (RN, 25 ans, 6ème circonscription des Alpes-Maritimes) et Damien Maudet (25 ans, Nupes, 1ère circonscription de Haute-Vienne)

Les cinq députés les plus âgés sont Jean-Louis Bourlanges (75 ans, Ensemble, 12ème circonscription des Hauts-de-Seine), Michel Castellani (76 ans, Nupes, 1ère circonscription de Haute-Corse), Monique Iborra (77 ans, Ensemble, 6ème circonscription de Haute-Garonne) Guy Bricout (78 ans, UDI, 18ème circonscription du Nord) et José Gonzalez (79 ans, RN, 10ème circonscription Bouches-du-Rhône)

Plus de la moitié de l’Assemblée nationale renouvelée

288 (soit 49,91%) des députés élus dimanche en 2017 retrouveront leur siège rouge au Palais Bourbon. Tout juste plus de la moitié des députés (289, 50,09%) sont soit novices, soit ils reviennent après une défaite lors des derniers scrutins législatifs. Il y a cinq ans, le renouvellement du Palais Bourbon avait été record, avec 422 nouveaux députés, soit 73% de nouveaux élus.