Age of content au Théâtre du Châtelet du 5 au 8 octobre 2023

(LA)HORDE met en scène les réactions physiques et émotionnelles que tout individu perçoit face à l’abondance de contenus et de réalités auxquelles il est confronté.

Sur la scène du Théâtre du Châtelet, dans Age of content , la danse se déploie comme une chevauchée à travers une fresque de paradigmes, tour à tour traversés, transpercés par des individus qui se confrontent, s’affrontent, se défient, s’attaquent, se battent, se fuient, s’étreignent, se désirent, s’aiment…

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette abondance d’images, d’informations, de représentations, l’interactivité des réseaux nous rendent progressivement capables de conscientiser et d’habiter virtuellement de multiples réalités, parallèlement à notre réel. Des machines de plus en plus développées deviennent les extensions de nos propres corps et permettent une existence assidue dans la sphère virtuelle. Inversement, nos actions dans le réel se trouvent de plus en plus altérées voire dominées par la manière dont nous voulons apparaitre dans la sphère virtuelle.

Age of content - Fabian Hammerl

Reflets de nos identités multiples et fragmentaires, nos incarnations virtuelles ont leur existence propre.

Age of content - Blandine Soulage

L’âge du contenu se résout alors dans un effacement des frontières entre le réel et le simulé. Soit une inversion des codes que nous observons comme un moment inédit dans l’histoire de la représentation. Nos avatars sont-ils le reflet de nos corps ou est-ce l’inverse ? Sommes-nous au contraire mu.e.s par nos identités virtuelles multiples ?

Age of content - Gaëlle Astier-Perret

À la direction du CCN Ballet national de Marseille depuis 2019, (LA)HORDE réunit depuis 2013 les artistes Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel.

À travers des films et performances, des pièces chorégraphiques, (LA)HORDE interroge la portée politique de la danse et cartographie les formes chorégraphiques de soulèvement populaire, qu’elles soient massives ou isolées, des raves aux danses traditionnelles en passant par le jumpstyle, un sous-genre musical dérivé de la techno hardcore.

Leur exploration des nouvelles dynamiques de circulation et de représentation de la danse et du corps qui se développent en ligne les amène notamment à former le concept de « danses post-internet ». En diversifiant les supports, (LA)HORDE interroge la capacité de chacun à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité, une aptitude quasi infinie qu’offre ce nouveau territoire ; elle propose des regards multiples sur les révoltes que portent ces communautés avec lesquelles le collectif travaille non pas de manière hiérarchique mais de telle façon que l’interrelation et la coopération entre les membres soient favorisées.

Age of content - Blandine Soulage

►►► Distribution