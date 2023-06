"Agissements indignes" : la France accuse la Russie d'avoir mené une campagne numérique de désinformation

La ministre des Affaires étrangères, dans une déclaration lue par sa porte-parole, affirme ce mardi que "les autorités françaises" ont mis en évidence l'existence d'une "campagne numérique de manipulation de l'information contre la France, impliquant des acteurs russes et à laquelle des entités étatiques ou affiliées à l'Etat russe ont participé en amplifiant de fausses informations". Le Quai d'Orsay dénonce des faits "indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies".

Quatre quotidiens nationaux visés

Lors de ces attaques, les hackers publiaient de fausses informations concernant la guerre en Ukraine, la politique française et occidentale, sur des sites internet ressemblant en tout point à ceux du ministère des Affaires étrangères, de certains autres sites gouvernementaux mais également de médias français et allemands. La copie est tellement poussée qu'un clic sur les liens hypertexte qu'elle contient renvoie sur les autres articles du vrai journal.

Une pratique baptisée le "typosquattage". Ces faux articles sont ensuite diffusés via les réseaux sociaux en essayant de pousser leur viralité, qui semble rester faible pour l'instant. Au moins quatre quotidiens nationaux ont été victimes de l'opération : Le Figaro, Le Parisien, Le Monde et 20 Minutes.

Depuis plusieurs semaines, le journal Le Parisien dénonce ce genre d'attaques. Un article datant du 11 mai 2023 alerte sur de faux articles publiés sous la même charte graphique que le média, publiés sur un site internet miroir, "leparisien.ltd". Ces faux articles s'attaquent à l'Ukraine, aux États-Unis ou encore à la politique occidentale. Le journal annonce avoir déposé plainte UDRP, une procédure de résolution de litiges en cas de contrefaçon d'un nom de domaine.

"Seconde phase d'une campagne déjà connue"

Jusqu'ici, la France a suivi une doctrine prudente en matière d'attribution d'attaques numériques. Mais d'après Catherine Colonna, "l'implication d'ambassades et de centres culturels russes qui ont activement participé à l'amplification de cette campagne, y compris via leurs comptes institutionnels sur les réseaux sociaux, est une nouvelle illustration de la stratégie hybride que la Russie met en œuvre pour saper les conditions d'un débat démocratique".

Ces attaques dénoncées par le gouvernement ce mardi sont en fait "la seconde phase d'une campagne déjà connue, mais avec des modes d'action plus sophistiqués destinés à contourner les contre-mesures et être moins visibles", selon une source sécuritaire impliquée dans le dossier et qui s'est confiée à l'AFP. Il s'agit de l'opération Doppelgänger (dans certains folklores européens, un Doppelgänger est le double maléfique d'une personne), déjà révélées en 2022 notamment par l'organisation européenne EU DisinfoLab et le géant américain Meta.

Fin septembre, la maison mère de Facebook avait annoncé avoir démantelé sur sa plateforme une opération "d'influence secrète" provenant de Russie pour amplifier la visibilité de ces articles issus de sites pirates, pour laquelle ses promoteurs, deux sociétés de conseil en marketing et technologie de l'information, avaient dépensé 105.000 dollars.