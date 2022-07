Agnès Thibault-Lecuivre, première magistrate à la tête de l'IGPN, "la police des polices"

C'est une petite révolution. Jamais à la tête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), il n'y avait eu de patrons ou de patronnes qui ne soient pas issus des rangs de la police nationale. Depuis des décennies, tous les directeurs et directrices qui se sont succédé avaient été un jour commissaires. Mais ce huis-clos au sein de la police des polices est justement devenu un problème aux yeux de l'opinion publique.

Ces dernières années plus particulièrement, les critiques se sont amplifiées. À chaque fois qu'un policier était mis en cause et qu'une enquête était confiée à l'IGPN, revenait la suspicion que l'enquête ne soit pas assez partiale, trop complaisante. Lors du Beauvau de la Sécurité, il a même été envisagé de sortir l'Inspection générale de la police nationale du giron du ministère de l'Intérieur. L'IGPN va finalement rester sous la houlette de la place Beauvau. Mais le ministre de l'Intérieur s'apprête à nommer pour la première fois de l'histoire, une magistrate à la tête de la police des polices. Un choix symbolique, volonté politique d'afficher "plus de transparence", lâche un conseiller proche de Gérald Darmanin.

Publicité

La plume du procureur François Molins

La nouvelle patronne de l'IGPN sera officiellement nommée mercredi en conseil des ministres. Elle s'appelle Agnès Thibault-Lecuivre. Elle a 41 ans et un impressionnant curriculum vitae. Elle fait partie de la promotion 2004 de l'ENM, l'Ecole nationale de la magistrature. À la sortie, elle a fait ses premiers pas sur un terrain difficile : parquetière en Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Elle y est restée six ans, à la section des mineurs puis à la division des affaires criminelles et de la lutte contre la délinquance organisée. En 2011, elle a rejoint le parquet de Paris, d'abord à la section de l'éxécution des peines, puis dans l'ombre du procureur de la République, François Molins. De 2012 à 2017, elle a été sa communicante, celle qui a préparé avec lui ses discours, celle qui a inlassablement répondu à la presse, toujours avec précision et rigueur, travaillant souvent nuit et jour durant les attentats de 2015 et de 2016.

En 2018, elle s'est mise un an en disponibilité de la magistrature pour tenter une aventure dans le privé, conseillère en stratégie avec deux proches de Bernard Cazeneuve qui avaient géré, comme elle, la communication de crise durant les attentats. L'année suivante, en 2019, elle est nommée porte-parole de la Chancellerie. Un poste qu'elle n'a occupé qu'un an. En 2020, elle a rejoint le ministère de l'Intérieur, en tant que conseillère justice de Gérald Darmanin. Depuis mars 2022, elle était devenue sa directrice adjointe de cabinet.

La directrice adjointe de cabinet de Gérald Darmanin

À ce dernier poste, Agnès Thibault-Lecuivre supervisait les pôles justice, sécurité et administration territoriale. Le champ de la magistrate devenait donc de plus en plus étendu. Jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur décide donc de la nommer à la tête de la police des polices, où son arrivée risque de faire grincer des dents. Elle ne sera pas accueillie par tous à bras ouverts, dans cette "maison police" où certains disent souvent que "le problème de la police, c'est la justice". Les plus réticents pointent d'ailleurs du doigt le fait que la magistrate ne soit pas OPJ, officier de police judiciaire, et ne puisse donc avoir accès à toute une partie des enquêtes menées par l'IGPN - toutes les enquêtes judiciaires, couvertes par le secret de l'instruction. Ceux qui lui veulent du bien disent au contraire que c'est un faux problème.

Le leader du syndicat des commissaires de police, David Le Bars, note qu'elle aura de toute façon "un regard sur les enquêtes administratives" au sein de la police des polices. Pour lui, cette magistrate a "un excellent CV, et sa nomination est une réponse symbolique, vu la contestation permanente d'une partie de la classe politique et d'associations sur la supposée non indépendance de l'IGPN". D'autres policiers qui connaissent Agnès Thibault-Lecuivre depuis longtemps se disent satisfaits de son arrivée chez les "boeufs-carottes". Cette nomination sera "un coup de pied au cul plutôt positif", commente un policier. Une nomination estivale qui va en tout cas retarder le rendu du rapport annuel de l'IGPN qui était programmé pour la fin de semaine. Ce sera sans doute à la fin août qu'Agnès Thibault-Lecuivre le présentera, pour sa première prise de parole publique à la tête de la police des polices.