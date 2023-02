Agri-voltaïsme : à quelles conditions cette technique agricole est-elle efficace ?

Quelle agriculture pour nous nourrir demain ? À trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, France Inter consacre une journée spéciale à l'agriculture, à l'heure du réchauffement climatique. En plein crise énergétique et alors que la sécheresse menace les ressources en eau dans plusieurs départements du sud du pays, nous faisons le point sur l'agri-voltaïsme. Quel est l'intérêt de poser des panneaux solaires au-dessus des champs ou des cultures ? À quelles conditions cette technique parfois critiquée peut-elle fonctionner ? Reportage sur une parcelle expérimentale de l'Institut de recherche pour l'agriculture et l'environnement (INRAE), tout près de Montpellier.

C'est ici que Christian Dupraz, chercheur et inventeur de ce concept d'"agri-voltaïsme" cultive de l'orge. Il teste plusieurs configurations de panneaux solaires, à quelques mètres au-dessus du sol. Certains sont fixes, à l'horizontale, d'autres s'inclinent en fonction du soleil (ce sont les plus efficaces).

Les besoins en eau du sol diminués de 30%

Le résultat est très clair : les panneaux protègent les cultures. "On a moins de dégâts liés au gel sur la culture qui est sous les panneaux, par rapport à la parcelle sans panneau, à côté. Donc effectivement, ils protègent. Mais ils protègent surtout pendant les canicules : en été, le sol est fréquemment à 60-70 degrés ici ; sous les panneaux, on est 20 degrés plus bas", explique le chercheur.

Les besoins en eau des plantes sont par ailleurs diminués de 30%. Un résultat majeur, même s'il ne faut pas mettre trop de panneaux, pour ne pas réduire les rendements, nuance-t-il. "Dès qu'on met trop de panneaux, les rendements diminuent", constate-t-il. "Nous recommandons de faire des centrales agro-voltaïques avec deux fois moins de panneaux que sur les centrales photovoltaïques normales. En ayant 30% de panneaux par hectare, on a des rendements quasiment normaux. On peut imaginer ces systèmes sans diminuer la production agricole française", poursuit Christian Dupraz, fervent défenseur de cette technique.

Un hectare d'agri-voltaïsme pourrait nourrir "300 familles"

Enfin, ces panneaux produisent de l'électricité. Selon le chercheur, une ferme pourrait même alimenter un village : "c'est plus que de l'autoconsommation. Un hectare d'agri-voltaïsme, ça produit la consommation d'environ 300 familles."

Pas question toutefois d'abimer le paysage selon ce chercheur, ancien élu Europe Ecologie Les Verts à la région Occitanie. Selon lui, les panneaux doivent être démontables, et placés avec parcimonie. Il estime que la loi d'accélération des énergies renouvelables va dans le bon sens. D'après ce scientifique, les cultures n'ont besoin que de 30% des rayons du soleil, ce serait dommage de ne pas profiter des 70% restants pour produire de l'énergie.