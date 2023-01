"Aide financière d'urgence" : ce qu'en pensent les associations d'aide aux femmes victimes de violences

Chaque année, plus de 210.000 femmes sont victimes de violences conjugales en France, selon le ministère de l'Intérieur. Les députés vont débattre ce lundi à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portée par la sénatrice Valérie Létard (Union centriste) et qui vise à créer une "aide universelle d'urgence" pour ces victimes, qui souhaitent quitter leur domicile. Un prêt à taux 0%, d'un montant équivalent au RSA et qui pourrait être versé dans les 48 à 72h par la CAF, pour leur permettre de "rebondir", "dans l'attente de percevoir et de retrouver des droits", explique Valérie Létard. "L'esprit [du texte] va dans le bon sens", estime Floriane Valt, directrice des affaires publiques et juridiques à la Fondation des Femmes, mais "on regrette que ce soit une avance et pas une aide". Nous faisons le point sur les enjeux de cette proposition de loi.

"Interroger un impensé"

Globalement, le texte est soutenu par les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences. Le dispositif a d'ailleurs été expérimenté dans le département du Nord, et la proposition de loi a été construite en fonction des constatations de "terrain", déclare Valérie Létard, sénatrice UDI.

"Il s'agit peut-être pour la première fois d'interroger les ressources financières des femmes victimes de violences", selon Floriane Valt, de la Fondation des Femmes, pour qui les coûts associés à ces violences sont "un impensé". Or, selon la Fédération nationale Solidarités Femmes qui gère la ligne téléphonique d'urgence 3919, un quart des femmes victimes de violences conjugales sont victimes de violences économiques. Ce type de violences a augmenté de 6% en 2021.

"Des femmes surendettées par leur conjoint, avec falsification des signatures, des allocations détournées, la subtilisation du salaire, du chantage économique", énumère Françoise Brié, Directrice Générale de la Fédération Solidarités Femmes, qui estime elle aussi qu'il s'agit d'un dispositif "intéressant, au regard de la précarisation induite par les violences".

Les violences économiques sont souvent "un frein au départ pour les femmes, car au-delà du fait de quitter un conjoint et une maison, il y a le fait de se retrouver sans ressources", ajoute Mélanie Allard, cheffe de service du pôle "violences conjugales" à Solfa, l'une des associations membres de la Fédération Solidarités Femmes à Lille et qui a accompagné 5.000 femmes en 2022.

Un "prêt" pour une aide "universelle"

Toutefois, les associations s'interrogent sur la notion de "prêt" inscrite dans le texte. "Le titre est un peu trompeur car la proposition de loi parle d'une aide alors qu'on voit qu'il s'agit d'une avance. Ce qui fait qu'à un moment les femmes victimes de violences vont devoir rembourser les conséquences des violences qu'elles ont subies", soulève Floriane Volt, de la Fondation des Femmes.

Selon la sénatrice Valérie Létard, le prêt doit permettre au dispositif d'être "universel", accessible à toutes les femmes, y compris celles qui ont un salaire et qui pourraient rembourser la somme plus tard, mais qui n'ont temporairement pas accès à leur argent. Pour les plus précaires, ce prêt pourrait se transformer en don. "C'est l'important pour nous", insiste François Brié, de la Fédération Solidarité Femmes. "Qu'il puisse y avoir la possibilité pour certaines femmes de surseoir à ce remboursement." Ce sera l'un des principaux points discutés à l'Assemblée : les critères d'octroi d'un prêt ou d'une aide.

Quelles conditions d'accès ?

Autre aspect sur lequel les associations insistent : rendre cette aide accessible aux femmes en situation irrégulière sur le territoire, ce qui n'est pas prévu à ce stade. "On accueille dans nos associations plein de femmes en situation irrégulière et en situation de précarité financière importante", explique Mélanie Allard, à Lille. Sans cette aide, "elles sont victimes d'une double peine : victimes de violences, et elles ne peuvent pas quitter le domicile car elles n'ont pas de ressources financières". "Le conjoint a aussi pu subtiliser les papiers", ajoute Françoise Brié.

Le texte prévoit par ailleurs que cette aide soit accordée après un dépôt de plainte, un signalement adressé au procureur de la République ou une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Mais "il y a un certain nombre de femmes qui ne déposent pas plainte, donc il faudrait qu'elles puissent obtenir ces aides par exemple avec une attestation d'une association qui les suit", propose Mme Brié, à la tête du réseau Solidarité Femmes. "Nous sommes des structures reconnues et financées par les institutions, et garantes du suivi qu'ont pu entamer ces femmes."

1.000 nouvelles places en hébergement d'urgence en 2022

Au-delà de cette aide, la prise en charge des femmes qui quittent leur domicile passe aujourd'hui essentiellement par l'accueil dans un "hébergement d'urgence", géré par les associations. La demande est forte, puisqu'au 3919 - qui reçoit environ 90.000 appels par an -, 54% des femmes qui téléphonent souhaitent quitter leur domicile. Dans un rapport publié en 2021, la Fondation des Femmes estimait que "4 femmes victimes de violences sur 10 qui en font la demande [n'avaient] aucune solution d’hébergement".

Sur cet aspect, "ça progresse", indique Floriane Volt, de la Fondation des Femmes, "depuis 2019, le gouvernement annonce régulièrement la création de nouvelles places". 1.000 de plus en 2020, 2021 et 2022, soit un total d'environ 8.800 places. Bien loin tout de même des besoins estimés à "15.000 places" l'an dernier par la Fondation. À l'association Solfa, à Lille, 284 femmes et leurs enfants ont pu être accueillies dans des structures en 2022. Mais 515 n'ont pas pu obtenir d'hébergement.