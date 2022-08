Aide juridictionnelle : "Certains s'imaginent que lorsqu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas avoir d'avocat"

Un divorce, trois enfants, des revenus incertains : quatre mois après avoir entamé sa procédure judiciaire de séparation, Kamal est catégorique, "je n'aurais pas été en mesure de me débrouiller tout seul". Ce musicien, habitant de Seine-et-Marne, s'installe dans le box dédié au bureau d'aide juridictionnelle, dans le hall du palais de justice de Melun, et relate son parcours jusqu'à cette aide. "C'est comme tout, tant que l'on n'en a pas besoin, on ne cherche pas. J'ai d'abord regardé sur Internet, puis je suis allé à la mairie de Savigny-le-Temple, ils m'ont envoyé vers la Maison de la Justice et du Droit. Là, un avocat m'a dit que j'y avais droit, et ils se sont occupés du dossier. On peut critiquer certaines choses de l'État, mais quand ça va, il faut le dire aussi : pour moi, c'est une aide humaine."

Une aide dont ont bénéficié 968.200 personnes en 2020, année peu représentative car marquée par une baisse de l'activité judiciaire en raison du Covid, tandis que, l'année précédente, 1,2 million de justiciables ont vu leur demande acceptée, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice publiés ce mardi. Cette validation intervient pour 90% des sollicitations, le dossier étant souvent préparé avec des professionnels. Le nombre de bénéficiaires est en hausse de 11% entre 2006 et 2019, ce qui s'explique notamment, selon le ministère, par le fait que le le plafond de ressources en-dessous duquel les justiciables peuvent être bénéficiaires a été revu à la hausse en 2016.

Conditions de ressources

Attribuée sous conditions de ressources aux justiciables les plus modestes, l'aide juridictionnelle existe, dans sa forme actuelle, depuis 1991. La demande peut en être faite par la personne ayant besoin d'être défendue comme par celle qui lance la procédure, que ce soit au civil (divorce, contentieux autour de la construction, affaire de circulation routière…), au pénal (correctionnelle, assises ou devant le juge d'instruction), devant les prud'hommes ou la justice administrative (dont les contentieux autour du droit des étrangers). Elle peut couvrir l'ensemble des frais comme une partie, en fonction des revenus du demandeur.

À Melun, les justiciables sont reçus dans une sorte d'îlot installé au fond de la salle des pas perdus : plusieurs boxes se font face, dont l'un est dédié à l'accueil des victimes, un autre à la rencontre avec un écrivain public, et le troisième à l'aide juridictionnelle. Une borne permettant de déposer une demande dématérialisée se trouve un peu plus loin. Deux volontaires en service civique doivent bientôt venir aider les demandeurs à remplir le formulaire en ligne.

Rémunérer les auxiliaires de justice

"L'aide juridictionnelle permet la rémunération des auxiliaires de justice, donc des avocats, des commissaires de justice (l'ancien huissier de justice) du notaire, ainsi que les frais liés aux actes ordonnés par le juge, tels qu'une expertise, une enquête sociale, une médiation….", détaille Marie-Bénédicte Maizy, présidente du tribunal judiciaire de Melun, où une trentaine de demandes sont déposées chaque jour. "Nous apprécions la situation du justiciable en fonction des revenus du foyer. En cas de séparation, nous allons bien sûr demander à chacun de justifier de sa situation, et à ceux qui ont perdu leur emploi, de fournir les fiches Pôle emploi des six derniers mois", précise Sana Mtiri, qui réceptionne les demandes et est notamment chargée de vérifier que les dossiers sont complets. À ce jour, dans la juridiction, 20% des sollicitations se font en version numérique. Une commission se réunit ensuite une fois par mois, mais, en cas d'urgence, l'accord peut être obtenu en amont. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'une démarche est entreprise par une victime de violences conjugales.

Ali Naoui, directeur des services de greffe, secrétaire général du Conseil départemental d'accès au droit (CDAD), et vice-président délégué du bureau d'aide juridictionnelle au sein du tribunal judiciaire de Melun, veille au bon déroulement du processus. Chaque année, la commission qu'il préside examine environ 8.500 dossiers. Ali Naoui a à cœur de mettre en avant le maillage territorial "qui permet à chacun de connaître ses droits" : les agents des Maisons de la Justice et du Droit, les Points d'accès au droit, les points "France services"… "Autrefois, pour faire valoir ses droits à la justice, il fallait avoir de l'argent", constate le secrétaire général du CDAD 77. Et quid de l'idée selon laquelle ceux qui ont moins d'argent seraient moins bien défendus ? "Il y a, au sein de la commission du bureau d'aide juridictionnelle, des représentants du barreau, dont parfois même le bâtonnier ou le vice-bâtonnier, et les avocats, indépendamment de leur talent, acceptent les désignations en matière d'aide juridictionnelle. Ce n'est pas pour ça qu'un avocat exercera moins bien sa profession", assure Ali Naoui.

Une aide majoritairement dédiée aux frais d'avocats

Le paiement des frais d'avocats représente 94% de l'aide juridictionnelle versée. "La justice est un milieu compliqué, recevoir une convocation en justice peut représenter un choc, et il est important que chacun puisse être accompagné par un professionnel, quels que soient ces revenus. Certaines personnes savent que l'aide existe, mais d'autres s'imaginent encore aujourd'hui que, lorsque l'on n'a pas les moyens, on ne peut pas avoir accès à un avocat", déplore Bérengère Escudier, du barreau de Melun, régulièrement amenée à siéger à la commission d'aide juridictionnelle.

Autre enseignement des statistiques du ministère de la Justice : la moitié des dossiers au pénal sont concernés par cette aide, un tiers au civil. En revanche, si l'on se place du côté des sollicitations, 51% des demandes se font pour des affaires au civil, 40% pour une procédure devant une juridiction pénale, et 9% en matière de justice administrative.

Il arrive aussi, dans certaines situations, que les ressources ne soient pas examinées. "Les personnes victimes de violences conjugales, que ce soit au civil ou au pénal ou un mineur de le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales" bénéficient de cette aide juridictionnelle immédiatement, sans que leurs ressources ne soient vérifiées, précise Marie-Bénédicte Maizy, la présidente du tribunal judiciaire de Melun.